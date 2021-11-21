Коронавірус нікого не щадить: помер актор із серіалу "Вороніни" Михайло Зубов

На 43-му році життя помер актор із серіалу "Вороніни" Михайло Зубов. Він тяжко хворів на COVID-19.
Про це інформує "П'ятий канал".
Деталі
За словами дружини актора Наталії Гердт, смерть настала внаслідок тяжкого перебігу COVID-19 та пневмонії. До смерті Михайло Зубов 13 днів перебував у відділенні реанімації.
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Пам'ять про актора
Колега Зубова по цеху актриса Олена Володіна у коментарі для РБК зазначила: сцени, які він зіграв у фільмі, що нині знімають, не вирізатимуть.
"Не дограв, на жаль. Ми вирішили, що не будемо перезнімати його сцени з іншим актором, а перепишемо сценарій, щоб кадри з ним все-таки увійшли у фільм на пам'ять про нього", — розповіла Олена Володіна.
Що відомо про актора
Михайло Зубов народився 29 вересня 1979 року. У 2003 році він закінчив навчання в Кубанському інституті міжнародного підприємництва та менеджменту, а з 2016-го протягом трьох років навчався в школі акторської майстерності "Артанде".
Смерть Гантера із серіалу "Друзі"
Помер актор із серіалу "Друзі" Джеймс Майкл Тайлер. Йому було 59 років. Причиною смерті став рак простати, з яким актор боровся останні три роки.
Хворобу в Джеймса Майкла Тайлера діагностували у 2018 році. Смерть настала у його власному будинку в Лос-Анджелесі.
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