Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇺🇦 Річниця Євромайдану Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? 💸 Тисяча Зеленського

Помер Гаркалін

Річниця монархів

Сварка НеАнгелів

МакSим на сцені

Шоу "Маска". Сезон 2

Весілля Трінчер
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Коронавірус нікого не щадить: помер актор із серіалу "Вороніни" Михайло Зубов

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
21 листопада, 21:32
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Знаменитості було лише 42 роки
Михайло Зубов помер від ускладнення COVID-19/Фото: cuba.kuban/VK
Михайло Зубов помер від ускладнення COVID-19/Фото: cuba.kuban/VK

На 43-му році життя помер актор із серіалу "Вороніни" Михайло Зубов. Він тяжко хворів на COVID-19.

Про це інформує "П'ятий канал".

Реклама

Деталі

За словами дружини актора Наталії Гердт, смерть настала внаслідок тяжкого перебігу COVID-19 та пневмонії. До смерті Михайло Зубов 13 днів перебував у відділенні реанімації.

Пам'ять про актора

Колега Зубова по цеху актриса Олена Володіна у коментарі для РБК зазначила: сцени, які він зіграв у фільмі, що нині знімають, не вирізатимуть.

"Не дограв, на жаль. Ми вирішили, що не будемо перезнімати його сцени з іншим актором, а перепишемо сценарій, щоб кадри з ним все-таки увійшли у фільм на пам'ять про нього", — розповіла Олена Володіна.

Що відомо про актора

Михайло Зубов народився 29 вересня 1979 року. У 2003 році він закінчив навчання в Кубанському інституті міжнародного підприємництва та менеджменту, а з 2016-го протягом трьох років навчався в школі акторської майстерності "Артанде".

Реклама

Смерть Гантера із серіалу "Друзі"

Помер актор із серіалу "Друзі" Джеймс Майкл Тайлер. Йому було 59 років. Причиною смерті став рак простати, з яким актор боровся останні три роки.

Хворобу в Джеймса Майкла Тайлера діагностували у 2018 році. Смерть настала у його власному будинку в Лос-Анджелесі.

Читайте також

Володимир Козир
Володимир Козир Редактор розділу Україна

У журналістиці з 2017 року. Працював в інтернет-виданнях та на телебаченні. Народився у місті Рівному. Закінчив Волинський національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «видавнича справа та редагування». Нині вивчаю рекламу і зв’язки з громадськістю у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Інтереси: фото та кіно.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Реюніон року
Поттеріана повертається! Чекаєш на прем'єру?
Коли і де дивитись
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Опитування
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти