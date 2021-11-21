Коронавірус нікого не щадить: помер актор із серіалу "Вороніни" Михайло Зубов

Знаменитості було лише 42 роки

Михайло Зубов помер від ускладнення COVID-19/Фото: cuba.kuban/VK

На 43-му році життя помер актор із серіалу "Вороніни" Михайло Зубов. Він тяжко хворів на COVID-19.

Про це інформує "П'ятий канал".

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Деталі

За словами дружини актора Наталії Гердт, смерть настала внаслідок тяжкого перебігу COVID-19 та пневмонії. До смерті Михайло Зубов 13 днів перебував у відділенні реанімації.

Пам'ять про актора

Колега Зубова по цеху актриса Олена Володіна у коментарі для РБК зазначила: сцени, які він зіграв у фільмі, що нині знімають, не вирізатимуть.

"Не дограв, на жаль. Ми вирішили, що не будемо перезнімати його сцени з іншим актором, а перепишемо сценарій, щоб кадри з ним все-таки увійшли у фільм на пам'ять про нього", — розповіла Олена Володіна.

Що відомо про актора

Михайло Зубов народився 29 вересня 1979 року. У 2003 році він закінчив навчання в Кубанському інституті міжнародного підприємництва та менеджменту, а з 2016-го протягом трьох років навчався в школі акторської майстерності "Артанде".

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Смерть Гантера із серіалу "Друзі"

Помер актор із серіалу "Друзі" Джеймс Майкл Тайлер. Йому було 59 років. Причиною смерті став рак простати, з яким актор боровся останні три роки.

Хворобу в Джеймса Майкла Тайлера діагностували у 2018 році. Смерть настала у його власному будинку в Лос-Анджелесі.

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