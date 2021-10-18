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Кортні Кардаш'ян виходить заміж (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
18 жовтня, 08:51
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Сестра Кім Кардаш'ян – Кортні і барабанщик рок-групи Blink-182 Тревіс Баркер оголосили про заручини
Кортні Кардаш'ян виходить заміж за музиканта
Кортні Кардаш'ян виходить заміж за музиканта / Фото: instagram.com/kourtneykardash

Роман 41-річної Кортні Кардаш'ян та 45-річного Тревіса Баркера розвивається стрімко. Пара разом тільки з початку цього року, але музикант вже зробив пропозицію коханій.

Назавжди, – коротко підписала Кардаш'ян знімок в Instagram.

Кортні Кардашьян і Тревіс Баркер
Кортні Кардашьян і Тревіс Баркер / Фото: instagram.com/kourtneykardash

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Як пише Page Six, музикант зробив пропозицію Кортні в готелі Rosewood Miramar в Монтесіто.

Кім Кардаш'ян вже встигла привітати сестру, опублікувавши фото пари у себе в Twitter.

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Нагадаємо, у Кортні є троє дітей від цивільного чоловіка (бізнесмена Скотта Дісіка), з яким вона розлучилася в 2015 році. Тревіс виховує трьох дітей від Шанни Моаклер – вони були одружені з 2004 по 2008 рік.

Додамо, що в 2019 році вже ходили чутки про роман між Кортні і Тревіс. Тоді барабанщик говороив, що Кортні Кардаш'ян просто його близький друг.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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