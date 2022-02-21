Зірка "Друзів" Кортні Кокс була залежною від "ін'єкцій краси": фото до і після

Зірка серіалу "Друзі" відверто розповіла про залежність, з якою зіткнулася, бажаючи продовжити молодість

Кортни Кокс зараз жалкує про пластику / Фото: Getty Images, скріншот

Нещодавно ми писали про зірках, яких сильно змінила пластика. І в цьому списку є зірка "Друзі" Кортні Кокс. У новому інтерв'ю Sunday Times Style найкраща подруга Дженніфер Еністон зізналася, що кілька років буквально була залежна від "уколів краси".

Озираючись назад і вже знаючи про наслідки, 57-річна Кортні Кокс каже, що справді зайшла дуже далеко і тепер би до подібних маніпуляцій не вдавалася.

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Рано чи пізно настає час, коли ти розумієш: Я змінююся. Я старію". І я намагалася утримати цю молодість протягом багатьох років і стала залежною від уколів. Раніше я не розуміла, що насправді виглядаю дуже дивно після ін'єкцій, і робила такі речі зі своїм обличчям, які б зараз ніколи не зробила.

Щодо віку, 57-річна Кортні Кокс вважає себе молодою. Її хлопцю – співаку Джонні МакДейду – 45 років, але артистка різниці у віці не відчуває.

Я, як і раніше, почуваюся молодою, у мене багато 30-річних друзів. Для мене ми одного віку.

Кортні Кокс до і після

Пропонуємо згадати, як виглядала Кортні Кокс до та після ін'єкцій.

Кортні Кокс у юності

Кортні Кокс у серіалі "Друзі"

Кортні Кокс до пластики

Після уколів та пластики зірка не раз потрапляла в об'єктиви папараці.

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І отримувала порцію критики.

Так актриса виглядає зараз / Фото: Getty Images

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скріншот відео

Зараз зірка хоч і не повернула своє обличчя, ситуація зараз набагато краща.

Актриса знову відмовилась від уколів / Фото: Getty Images

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