Крик болю: Земфіра випустила пісню про Маріуполь, де описала звірства окупантів

Російська співачка Земфіра з перших днів повномасшатбної війни засуджує напад російських солдатів на Україну. Вона разом з акторкою Ренатою Литвиновою ще на початку березня виїхали з РФ.
Згодом співачка випустила пісню "Не стреляйте" з кадрами війни в Україні, акціями протестів у росії та затриманнями мітингувальників.
Днями Земфіра презентувала нову антивоєнну пісню "Мясо", присвячену містові-герою Маріуполю. Також на YouTube-каналі з'явився кліп на трек, який складається з малюнків на воєнну тематику, створених Ренатою Литвиновою. На кадрах можна побачити трупи людей, кров, воєнних та могили.
Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности, в Мариуполе полночь, кошмары снятся каждую ночь, – співає в одному з куплетів Земфіра.
Також у пісні Земфіра поставила два запитання: "куди ми приїхали?" та "навіщо ми приїхали?". Ймовірно, це адресовано рашистському нашестю, яке вторглося в Україну.
Прихильнів Земфіри цей трек довів до сліз. Вони зазначають, що це – крик болю:
- Немає слів. Не знаю, чи можна точніше описати те, що відбувається в Україні. Мороз по тілу.
- З перших нот, з перших малюнків до кісток! Вивернуло на вивороті, оголило кожен нерв, сльози, до глибини душі. Наша реальність сьогодні. Дякую, що не мовчите.
- Тяжко від цієї музики, тому що вона описує реальність. Пісня жаху, болю і безнадійності, якими віє від війни.
- Це навіть не пісня, а наш загальний крик болю.
- Неможливо, нестерпно, неправильно, кошмарно. Цього ніколи не мало статися. А пісня оголює всі почуття.
Нагадаємо, раніше гурт "Океан Ельзи" присвятив пісню захисникам Маріуполя.
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