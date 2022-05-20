Крик болю: Земфіра випустила пісню про Маріуполь, де описала звірства окупантів

Новий сингл артистки про війну РФ проти України називається "М'ясо". Фанати вже встигли оцінити те, як Земфіра передала реальність кріз призму музики

Земфіра презентувала антивоєнну пісню / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська співачка Земфіра з перших днів повномасшатбної війни засуджує напад російських солдатів на Україну. Вона разом з акторкою Ренатою Литвиновою ще на початку березня виїхали з РФ.

Згодом співачка випустила пісню "Не стреляйте" з кадрами війни в Україні, акціями протестів у росії та затриманнями мітингувальників.

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Днями Земфіра презентувала нову антивоєнну пісню "Мясо", присвячену містові-герою Маріуполю. Також на YouTube-каналі з'явився кліп на трек, який складається з малюнків на воєнну тематику, створених Ренатою Литвиновою. На кадрах можна побачити трупи людей, кров, воєнних та могили.

Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности, в Мариуполе полночь, кошмары снятся каждую ночь, – співає в одному з куплетів Земфіра.

Також у пісні Земфіра поставила два запитання: "куди ми приїхали?" та "навіщо ми приїхали?". Ймовірно, це адресовано рашистському нашестю, яке вторглося в Україну.

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Прихильнів Земфіри цей трек довів до сліз. Вони зазначають, що це – крик болю:

Немає слів. Не знаю, чи можна точніше описати те, що відбувається в Україні. Мороз по тілу.

Скріншот YouTube

З перших нот, з перших малюнків до кісток! Вивернуло на вивороті, оголило кожен нерв, сльози, до глибини душі. Наша реальність сьогодні. Дякую, що не мовчите.

Скріншот YouTube

Тяжко від цієї музики, тому що вона описує реальність. Пісня жаху, болю і безнадійності, якими віє від війни.

Скріншот YouTube

Це навіть не пісня, а наш загальний крик болю.

Скріншот YouTube

Неможливо, нестерпно, неправильно, кошмарно. Цього ніколи не мало статися. А пісня оголює всі почуття.

Скріншот YouTube

Нагадаємо, раніше гурт "Океан Ельзи" присвятив пісню захисникам Маріуполя.