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Крістіна Агілера причепила до костюма блискучий штучний член і вийшла у такому вигляді на сцену

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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12 червня, 19:41
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Відома американська співачка виступила на концерті на честь прайда. Червень – місяць прайда (з англ. pride – гордість), коли представники ЛГБТК+ проводять паради та різноманітні заходи
Крістіна Агілера виступила у неординарному вбранні в Лос-Анджелесі
Крістіна Агілера виступила у неординарному вбранні в Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images

На одному з концертів, присвяченому ЛГБТК+-ком'юніті в Лос-Анджелесі, Крістіна Агілера виступила у неординарному вбранні. Артистка одягла зелені обладунки та пояс зі штучним пенісом у стразах.

Крістіна Агілера одягла екстравагантне вбрання на концерт для ЛГБТК+
Крістіна Агілера одягла екстравагантне вбрання на концерт для ЛГБТК+ / Фото: Getty Images

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У такому костюмі Агілера виступала на сцені перед публікою. Кадрами співачка також поділилася і на своїй сторінці Instagram.

Скріншот: Instagram

Крістіна Агілера завжди публічно підтримувала представників ЛГБТК+ спільноти. Наприклад, 2020 року співачка опублікувала свої фото на тлі райдужного прапора спільноти. Тоді артистка заявила, що пишається рішенням Верховного суду США, згідно з яким звільнення працівника за те, що він є гей чи трансгендер, прирівнюється до порушення законодавства.

Раніше ми повідомляли, що актриса, що екстремально схудла, Ребел Вілсон повідомила, що зустрічається із жінкою. Ми також писали, що MELOVIN у Берліні гордо підняв прапор ЛГБТ на сцені.

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Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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