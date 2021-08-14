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Христина Асмус поділилася піснею від смутку: Не судіть мене

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
14 серпня, 12:15
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Акторка рекомендує слухати цю пісню на повторі, поки не стане краще. Беріть на замітку, якщо вам часто буває сумно
Христина Асмус розповіла, яка пісня піднімає їй настрій
Христина Асмус розповіла, яка пісня піднімає їй настрій / Фото: instagram.com/asmuskristina

Коли Христині Асмус боляче, сумно і важко, вона слухає Селін Діон – Parler à mon père. Про це зірка, яка нещодавно сильно травмувала ногу, розповіла своїм фоловерам в Instagram.

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Виявляється, ця звичка з нею вже близько семи років і вона кожен раз працює.

Не судіть про мої музичні уподобання по цій пісні, я різне слухаю. Але ось саме ця чомусь стала "моєю", – написала Асмус в пості.

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Артистка зізналася, що ніколи не знала, про що співається в цьому треку, тому що не розуміє французьку. Але дивним чином ця пісня її заспокоює.

Через роки Христина прочитала переклад і зрозуміла, що обрала цю пісню не дарма.

І тепер я зрозуміла чому саме в складні моменти її включаю:

"Я хотіла б дістати з неба Місяць.
Я також хотіла б врятувати Землю.
Але найбільше я хотіла б поговорити з татом,
Поговорити з татом

Нагадаємо, що в минулому році Христина Асмус розлучилася з російським шоуменом Гаріком Харламовим. Екс-подружжя було разом протягом восьми років, у них є спільна дочка.

Дивіться про розлучення Гаріка Харламова і Христини Асмус в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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