Христина Асмус поділилася піснею від смутку: Не судіть мене

Коли Христині Асмус боляче, сумно і важко, вона слухає Селін Діон – Parler à mon père. Про це зірка, яка нещодавно сильно травмувала ногу, розповіла своїм фоловерам в Instagram.
Виявляється, ця звичка з нею вже близько семи років і вона кожен раз працює.
Не судіть про мої музичні уподобання по цій пісні, я різне слухаю. Але ось саме ця чомусь стала "моєю", – написала Асмус в пості.
Артистка зізналася, що ніколи не знала, про що співається в цьому треку, тому що не розуміє французьку. Але дивним чином ця пісня її заспокоює.
Через роки Христина прочитала переклад і зрозуміла, що обрала цю пісню не дарма.
І тепер я зрозуміла чому саме в складні моменти її включаю:
"Я хотіла б дістати з неба Місяць.
Я також хотіла б врятувати Землю.
Але найбільше я хотіла б поговорити з татом,
Поговорити з татом
Нагадаємо, що в минулому році Христина Асмус розлучилася з російським шоуменом Гаріком Харламовим. Екс-подружжя було разом протягом восьми років, у них є спільна дочка.
Дивіться про розлучення Гаріка Харламова і Христини Асмус в сюжеті:
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