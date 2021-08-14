Христина Асмус поділилася піснею від смутку: Не судіть мене

Акторка рекомендує слухати цю пісню на повторі, поки не стане краще. Беріть на замітку, якщо вам часто буває сумно

Христина Асмус розповіла, яка пісня піднімає їй настрій / Фото: instagram.com/asmuskristina

Коли Христині Асмус боляче, сумно і важко, вона слухає Селін Діон – Parler à mon père. Про це зірка, яка нещодавно сильно травмувала ногу, розповіла своїм фоловерам в Instagram.

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Виявляється, ця звичка з нею вже близько семи років і вона кожен раз працює.

Не судіть про мої музичні уподобання по цій пісні, я різне слухаю. Але ось саме ця чомусь стала "моєю", – написала Асмус в пості.

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Артистка зізналася, що ніколи не знала, про що співається в цьому треку, тому що не розуміє французьку. Але дивним чином ця пісня її заспокоює.

Через роки Христина прочитала переклад і зрозуміла, що обрала цю пісню не дарма.

І тепер я зрозуміла чому саме в складні моменти її включаю: "Я хотіла б дістати з неба Місяць.

Я також хотіла б врятувати Землю.

Але найбільше я хотіла б поговорити з татом,

Поговорити з татом

Нагадаємо, що в минулому році Христина Асмус розлучилася з російським шоуменом Гаріком Харламовим. Екс-подружжя було разом протягом восьми років, у них є спільна дочка.

Дивіться про розлучення Гаріка Харламова і Христини Асмус в сюжеті:

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