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Христина Асмус з сильно травмованою ногою знімається у фільмі на Шрі-Ланці: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
27 липня, 11:12
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Актриса порвала чотири зв'язки на нозі, впавши зі сходів. Зараз Асмус разом зі своєю донькою від Гаріка Харламова полетіла брати участь в зйомках, які тривають вже півтора року
Христина Асмус полетіла на зйомки фільму на Шрі-Ланку, при цьому у неї порвано чотири зв'язки на нозі
Христина Асмус полетіла на зйомки фільму на Шрі-Ланку, при цьому у неї порвано чотири зв'язки на нозі / Фото: instagram.com/asmuskristina

За словами Асмус, яка проговорилася про новий роман, ситуацію ускладнює ще й той факт, що зараз на Шрі-Ланці – сезон дощів. Проте, зйомки фільму "Булки" тривають. В Instastories Христина показала, як відпочиває на пляжі, чекаючи зйомок сцен з її участю.

Крім цього, актрисі доводиться самостійно пересуватися за допомогою милиці, зокерама – підніматися сходами. Незважаючи на все це, для Асмус створили комфортні умови на знімальному майданчику.

Скріншот: Instagram

Свою дочку Анастасію від колишнього чоловіка, російського коміка Гаріка Харламова, Христина не показує в Instastories. Зате публікує нові фото в стрічці Instagram. Дівчинка помітно зросла і стала схожою на свою зіркову маму.

Христина Асмус з донькою Анастасією
Христина Асмус з донькою Анастасією / Фото: instagram.com/asmuskristina

Раніше Христина опублікувала веселе відео, на якому вона під пісню Queen піднімається сходами з милицею. Саме на цих сходах актриса впала і порвала зв'язки на нозі.

Тепер скачу на одній нозі і качаю собі руки і ікри на правій нозі. Ну, хоч щось змусило мене займатися спортом, – підписала відео Христина.

Нагадаємо, минулого року Крістіна Асмус розлучилася з Гаріком Харламовим. Судовий розгляд між колишнім подружжям тривав чотири місяці. Пара одружилася в 2013 році, в січні цього року їхній спільній дочці Анастасії виповнилося сім років.

Дивіться відеосюжет про найскандальніші розлучення знаменитостей:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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