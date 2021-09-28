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Крістіна Орбакайте однією з останніх дізналася, що у старшого сина проблеми зі здоров'ям

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
28 вересня, 13:25
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Останнім часом Нікіта Пресняков різко схуд. У Мережі припускали, що це через щільний графік. Але насправді причина була інша
Крістіна Орбакайте вперше прокоментувала діагноз сина
Крістіна Орбакайте вперше прокоментувала діагноз сина / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Не так давно онук Алли Пугачової розповів, що у нього виявили доброякісні пухлини в жовчному міхурі . Лікарі рекомендували Нікіті Преснякову певний час на сидіти на суворій дієті і стежити за своїм здоров'ям, щоб уникнути небезпечних наслідків.

Крістіна Орбакайте вперше прокоментувала діагноз сина. Вона зазначила, що однією з останніх дізналася про його проблеми зі здоров'ям.

У всіх бувають якісь болячки. Йому просто порадили посидіти на дієті, – сказала дочка Алли Пугачової в ефірі програми "Ти не повіриш"

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Нікіта Пресняков, Крістіна Орбакайте та Альона Краснова
Нікіта Пресняков, Крістіна Орбакайте та Альона Краснова / Фото: Instagram

Альона Краснова, дружина Нікіти Преснякова, зазначила, що зараз вони дотримуються рекомендацій лікарів і правильно харчуються.

Ми зараз на правильному харчуванні. Їмо низькокалорійні страви. Зовсім не їмо м'ясо. Головне, не їсти жирне, – розповіла Альона.

Кому зірки довіряють своє здоров'я – дивіться в сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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