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Крістіна Орбакайте приголомшила фігурою в бікіні на пляжі в Греції: Скільки років цій дівчинці?

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
12 серпня, 20:30
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50-річна дочка Алли Пугачової проводить останній місяць літа на острові в Греції. Там, вперше за довгий час зірка показала свою фігуру в купальнику
Крістіна Орбакайте
Крістіна Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Співачка Крістіна Орбакайте, дочка якої воювала в танцювальному батлі з дітьми Пугачової та Галкіна, показала струнку фігуру в чорному бікіні з принтом ромашок. Артистка зробила фото на пляжі острова Міконос, який так люблять туристи.

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Кадром Крістіна Орбакайте поділилася в Instagram. Фанати засипали зірку компліментами.

Крістіна Орбакайте в купальнику
Крістіна Орбакайте в купальнику / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Хтось із шанувальників зазначив, що Крістіна Орбакайте виглядає молодшою за свій вік.

  • "Крісті, спасибі за сексі фото в купальнику, ми давно чекали"
  • "Ну що ж за красуня"
  • "Яка гарна"
  • "Скільки років цій дівчинці? 20!?"
Скріншот Instagram

На Міконос Крістіна Орбакайте відправилася зі своїм чоловіком, американським підприємцем Михайлом Земцовим. Бізнесмен молодший за співачку на сім років.

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Крістіна Орбакайте і її чоловік Михайло Земцов
Крістіна Орбакайте і її чоловік Михайло Земцов / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Крістіна Орбакайте вийшла заміж за Михайла Земцова у 2005 році. Разом вони живуть в США, де Михайло володіє власною стоматологічною клінікою.

Чому ходили чутки про можливе розлучення Алли Пугачової та Максима Галкіна – дізнайтеся в цьому відео:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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