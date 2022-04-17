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Крістіна Орбакайте показала рідкісні архівні кадри з батьком

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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17 квітня, 11:52
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Дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте поділилася архівними кадрами зі своїм батьком Миколасом Едмундасом Орбакасом на честь його дня народження
Крістіна Орбакайте показала рідкісні фото із батьком
Крістіна Орбакайте показала рідкісні фото із батьком / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Слідом за днем народження Алли Пугачової у сім'ї Крістіни Орбакайте відбулося ще одне свято. Її батькові Миколасу Едмундасу Орбакасу виповнилося 77 років.

На честь дня народження тата виконавиця опублікувала на своїй сторінці у Instagram архівне фото з ним. На знімку маленька Крістіна сидить на руках у батька під час новорічного свята.

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Фото – instagram.com/orbakaite_k

Нагадаємо, що батько Крістіни Орбакайте артист оригінального жанру литовського походження Миколас Едмундас Орбакас став першим чоловіком примадонни. Актор і співачка Алла Пугачова були одружені чотири роки, проте розлучилися ледь Крістіні виповнилося два роки.

Батько Орбакайте одружився вдруге і живе у Москві, але з Пугачовою їм вдалося зберегти теплі та дружні стосунки. Батьки співачки часто трапляються на сімейних святах.

Міколас Орбакас та Алла Пугачова
Міколас Орбакас та Алла Пугачова / Фото: Instagram

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До дня народження Алли Пугачової сайт "Сегодня" підготував найнесподіваніші та найневідоміші факти з життя співачки – читайте у матеріалі!

Нагадаємо, Алла Пугачова досі не прокоментувала війну в Україні, проте це зробив Максим Галкін. Гуморист виступив проти путінського режиму.

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Марія Коробова
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