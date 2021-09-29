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Ксенія Собчак і Тіна Канделакі знову поцілувалися на публіці через 14 років (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
29 вересня, 11:14
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Відомі телеведучі Ксенія Собчак і Тіна Канделакі вперше за довгий час поспілкувалися на світському заході
Ксенія Собчак і Тіна Канделакі спровокували чутки про примирення
Ксенія Собчак і Тіна Канделакі спровокували чутки про примирення / Фото: Instagram

Колись телеведучі були кращими подругами. Однак в якийсь момент між ними наче кішка пробігла. Що стало причиною сварки вони ніколи не говорили. У Instagram колишні подруги не втрачали можливості одна одну підколоти.

Але нова публікація Тіни Канделакі спровокувала чутки про її примирення з Ксенією Собчак . Відомі телеведучі зустрілися на черговому світському заході в Москві. Вони мило поспілкувалися і навіть повторили свій легендарний поцілунок, але вже в більш стриманому форматі.

Знаменитий поцілунок через багато років, – підписала публікацію Тіна Канделакі.

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Нагадаємо, в 2007 році Ксенія Собчак поцілувалася з Тіною Канделакі на церемонії вручення премії GQ "Людина року" . Цей поцілунок довго обговорювали в ЗМІ.

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У Мережі ходили різні чутки про сварку подруг. Одні говорили, що Ксенія і Тіна не змогли домовитися через розбіжності стосовно ведення спільного бізнесу. Інші вважають, що Тіна Канделакі та Ксенія Собчак посварилися через чоловіка.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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