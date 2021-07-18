Хто і в чому красувався на церемонії закриття Каннського кінофестивалю-2021: найкраще вбрання (фото)

74-й Каннський кінофестиваль завершився перемогою фільму-хорору "Титан"! Кінорежисерка і сценаристка Джулія Дюкорно отримала престижну "Золоту пальмову гілку", ставши другою жінкою в історії фестивалю, яка отримала цю нагороду. Поряд з переможцями Каннського кінофестивалю на церемонії закриття в центрі уваги опинилися і блискучі зірки в не менш яскравому одязі.
І хоча протягом усіх 12 днів кіноогляду знаменитості підкорювали своїми образами, здається, для останнього вечора вони приберегли найкращі та найяскравіші костюми.
Зірка вечора і Каннського кінофестивалю в цілому Шерон Стоун кілька разів за ці 12 днів підкорювала фотографів – дивіться на її розкішну сукню від Dolce & Gabbana.
Наймолодша володарка "Золотої пальмової гілки" Каннського кінофестивалю, яка отримала нагороду в 2013 році за фільм "Життя Адель", акторка Адель Екзаркопулос прибула на церемонію закриття в сукні від Jacquemus.
Дизайнер Крістіан Лубутен з'явився на церемонії в червоному піджаку і чорно-сріблястих черевиках.
Акторка з фільму "Шалено багаті азійці" Джемма Чан була в дивовижній сукні від Oscar de la Renta.
А ось Розамунд Пайк для останнього вечора в Каннах вибрала сукню насиченого червоного кольору від Christian Dior.
Зірка "Щоденників вампіра" Кет Грем була в бузковому від Jean Paul Gaultier.
Голова журі Каннського кінофестивалю Спайк Лі був у картузі, улюблених кросівках Nike і темно-синьому костюмі, прикрашеному мало не всіма кольорами веселки.
Німецька модель і блогерка Леоні Ганна була в ефектній сукні Georges Hobeika. Золото, очевидно, цьогоріч у фаворі в зірок.
Модель Марго Стороженко була в прикрасах від модного дому Boucheron і сукні з високим вирізом.
Раніше ми розповіли про український фільм "Бабин Яр. Контекст", який приніс Україні ще одну перемогу в Каннах.