Хто зі знаменитостей назавжди постраждав через процедури краси (відео)

Вони хотіли щось підправити, та стало тільки гірше. Історія про зірок, зовнішність яких змінилася до невпізнання

Хто із зірок постраждав від косметичних процедур / Фото: Колаж: Сьогодні

Невдала пластика може по-справжньому зіпсувати життя. Історія топ-моделі Лінди Євангелісти облетіла всі ЗМІ – зірка зізналася, що останні кілька років не з'являлася на публіці через невдалу процедуру по схудненню.

Що пішло не так і кому ще з селебрітіс такі маніпуляції лише нашкодили – розповідаємо далі.

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Пластичний хірург Андрій Якобчук каже, що такий результат від сoolsculpting, який отримала Євангеліста, – це одиничний випадок:

Дійсно такий побічний ефект може бути, але я думаю, якщо брати тисячу процедур, то це один випадок на тисячу. Клітка, замість того, щоб лопнути і зникнути, стає ще більше.

Цікаво, що така процедура є саме косметичною. До неї вдаються ті, хто хоче скоректувати фігуру без операцій. Однак багато зірок таки лягають під ніж хіруга і змінюють себе кардинально.

Актор Міккі Рурк буквально розірвав своє обличчя операціями. Спочатку він хотів виправити пошкоджений на рингу ніс, але щось пішло не так і від подальших втручань ставало тільки гірше. Багато років колись одного з найкрасивіших чоловіків Голлівуду не кликали зніматися.

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Міккі Рурк до операцій на обличчі / Скріншот з відео

Після численних пластичних операцій назавжди зникла з екранів колишня дружина Антоніо Бандераса, акторка Мелані Гріффіт.

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Мелані Гріффіт теж постраждала через пластичні операції

Захопилася процедурами омолодження останнім часом і Ніколь Кідман. Фанати помічають, що ін'єкції вплинули на міміку зірки.

Акторка Ніколь Кідман / Скріншот з YouTube

Ще одна відома акторка – Демі Мур – на показі Фенди злякала публіку – її обличчя абсолютно невпізнанне.

Акторка Демі Мур / Скріншот з YouTube

Тим часом колишня топ-модель Лінда Євангеліста готує судовий позов за несподіваний ефект від процедури. Вона не тільки позбулася заробітку, а й впала в депресію.

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