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Хто зі знаменитостей назавжди постраждав через процедури краси (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
26 вересня, 17:44
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Вони хотіли щось підправити, та стало тільки гірше. Історія про зірок, зовнішність яких змінилася до невпізнання
Хто із зірок постраждав від косметичних процедур
Хто із зірок постраждав від косметичних процедур / Фото: Колаж: Сьогодні

Невдала пластика може по-справжньому зіпсувати життя. Історія топ-моделі Лінди Євангелісти облетіла всі ЗМІ – зірка зізналася, що останні кілька років не з'являлася на публіці через невдалу процедуру по схудненню.

Що пішло не так і кому ще з селебрітіс такі маніпуляції лише нашкодили – розповідаємо далі.

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Пластичний хірург Андрій Якобчук каже, що такий результат від сoolsculpting, який отримала Євангеліста, – це одиничний випадок:

Дійсно такий побічний ефект може бути, але я думаю, якщо брати тисячу процедур, то це один випадок на тисячу. Клітка, замість того, щоб лопнути і зникнути, стає ще більше.

Цікаво, що така процедура є саме косметичною. До неї вдаються ті, хто хоче скоректувати фігуру без операцій. Однак багато зірок таки лягають під ніж хіруга і змінюють себе кардинально.

Актор Міккі Рурк буквально розірвав своє обличчя операціями. Спочатку він хотів виправити пошкоджений на рингу ніс, але щось пішло не так і від подальших втручань ставало тільки гірше. Багато років колись одного з найкрасивіших чоловіків Голлівуду не кликали зніматися.

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Міккі Рурк до операцій на обличчі / Скріншот з відео

Після численних пластичних операцій назавжди зникла з екранів колишня дружина Антоніо Бандераса, акторка Мелані Гріффіт.

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Мелані Гріффіт теж постраждала через пластичні операції

Захопилася процедурами омолодження останнім часом і Ніколь Кідман. Фанати помічають, що ін'єкції вплинули на міміку зірки.

Акторка Ніколь Кідман / Скріншот з YouTube

Ще одна відома акторка – Демі Мур – на показі Фенди злякала публіку – її обличчя абсолютно невпізнанне.

Акторка Демі Мур / Скріншот з YouTube

Тим часом колишня топ-модель Лінда Євангеліста готує судовий позов за несподіваний ефект від процедури. Вона не тільки позбулася заробітку, а й впала в депресію.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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