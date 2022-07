Культові Scorpions присвятили Україні хіт Winds of Change на концерті в Тель-Авіві (відео)

Німецькі рокери не забувають, що в Україні війна. Про це вони й нагадують своїм фанатам. Як гурт підтримав українців під час виступу в Ізраїлі – дивіться у матеріалі

Scorpions підтримують український народ на своїх концертах / Фото: Колаж: Сьогодні

Чимало всесвітньо відомих рокерів підтримують Україну у війні з країню-агресоркою. Так, фронтмен гурту Rammstein Тілль Ліндеманн особисто допомагав українським біженцям на вокзалі Берліна. А Queen збирали кошти на допомогу постраждалим від війни людям.

Також rockstars говорять про кровопролиття, яке вчиняють рашисти, під час своїх концертів. Зокрема, Scorpions. Ба більше, через війну музиканти навіть оновили хіт Wind of Change. Звідти артисти прибрали всі згадки про "Москву" і "парк Горького". Натомість додали рядок Now listen to my heart, it says Ukrainia ("А тепер послухай моє серце – воно говорить Україна").

Нині ж Scorpions присвячує оновлений Wind of Change Україні. Так і сталось під час їхнього концерту в Тель-Авіві. Рокери разом з фанатами заспівали хіт.

Окрім того, фронтмен гурту Клаус Майне взяв у одного прихильника прапор України та пройшовся з ним сценою.

Варто зазначити, що й сценічні ефекти були виконані з синьо-жовтими кольорами.

Нагадаємо, трек Wind of Change випущений у 1990 році та присвячений закінченню холодної війни. В оригіналі співається Follow the Moskva down to Gorky Park. Але після повномасштабного вторгнення Росії на територію України музиканти вирішили змінити свою легендарну композицію.

Вперше нова версія пісні Scorpions пролунала на концерті у Лас-Вегасі 27 березня. Клаус Майне зазначив, що Winds of Change – закликає до миру, тоді як Росія – головний світовий агресор. Тому ця заміна рядка дуже актуальна.

74-річний Клаус Майне на сцені Тель-Авіва

Ця пісня закликає до світу, і сьогодні, я вважаю, ми маємо заспівати її ще голосніше. Ми присвячуємо її хоробрим людям в Україні, – казав тоді музикант.

Нагадаємо, під час свого концерту в Римі рок-гурт Maneskin послав Путіна зі сцени на очах в Анджеліни Джолі та її доньки.