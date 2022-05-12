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Лариса Доліна та Космос із "Бригади" засвітилися на Донбасі біля пам'ятника "Жертвам фашизму"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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12 травня, 10:33
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Російській співачці Ларисі Доліній та актору Дмитру Дюжеву не сидиться у рідній країні-агресорці – вони вирішили приїхати на окупований Донбас та покласти квіти біля пам'ятника загиблим під час Другої світової війни
Лариса Доліна та Дмитро Дюжев були помічені на окупованому Донбасі
Лариса Доліна та Дмитро Дюжев були помічені на окупованому Донбасі

Не лише Григорій Лепс вирішив приїхати на Донбас і заспівати перед рашистами. Лариса Доліна та Дмитро Дюжев також прибули до окупованого Донецька. Артисти, які підтримують Путіна та війну в Україні, постояли перед камерами, поклали квіти біля пам'ятника "Жертвам фашизму", а Дмитро Дюжев ще й перехрестився.

Кадри з місця подій опублікував Телеграм-канал "Боже, яке кончене".

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Скріншот: "Боже, яке закінчено"

У соцмережах артисти не стали ділитися кадрами з поїздки та приховали факт свого перебування в окупованому Росією українському місті. Як повідомляє пропагандистське видання "ДАН", Доліна, Дюжев та Лепс виступили на концерті у так званій "ДНР" у день її "створення".

До слова, Лариса Доліна, яка народилася в Баку, але з трьох років жила в Одесі, мовчить про війни та повністю підтримує кривавий режим Путіна. Щодо Дюжева, то він також підтримує окупацію Донбасу та повномасштабну війну в Україні. Наприклад, раніше у своєму Телеграм-каналі актор опублікував пост про "допомогу" дітям Донбасу.

Скріншот: Telegram

Раніше стало відомо, скільки заробили Газманов, Семенович та інші артисти, які виступали на рашистських концертах.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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