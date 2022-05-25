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Лариса Доліна назвала Одесу "рідною" та "коханою", але від Путіна не відреклась

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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25 травня, 14:01
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Одіозна артистка продовжує падати обличчям в бруд, сліпо поклоняючись Путіну та вірячи рашистській пропаганді. При цьому вона згадує свої роки, проведені в Одесі
Лариса Доліна все ніяк не може відкрити очі на правду
Лариса Доліна все ніяк не може відкрити очі на правду / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Чи то Ларисі Доліній промили мізки рупори Кремля, чи то вона заради кар'єри на РФ сама вирішила підтримувати кривавого президента-диктатора – залишається загадкою. Але те, що вона стала такою ж посіпакою російськох влади як Іван Охлобистін – це факт. Зовсім нещодавно артистка засвітился в окупованому Донецьку біля пам'ятника загиблим під час Другої світової війни.

Після цього цинічного візиту Доліна раптово вирішила згадати своє колишнє життя в Одесі, називаючи місто "рідним" (з трьох років вона там жила, – Ред.). Як висловилась Лариса в Instagram, вона бачить та знає, що відбувається насправді. Звісно ж, артистка все сприймає крізь призму пропаганди.

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Я багато думаю зараз про все. У моєму серці з'єдналися різні почуття і вони намагаються домовитись між собою. А я сама із собою з самого початку домовилася. Я все бачу та все знаю. Я знаю правду. Я люблю Каспій, там народилася, я нескінченно люблю свою рідну та улюблену Одесу, але ту, яку я знаю, не сьогоднішню. Колишньої Одеси зараз немає, – висловилась Доліна.

Лариса Доліна
Лариса Доліна / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Хотілось б почути від артистки чітку громадянську позицію, заклики про припинення війни та засудження Путіна. Але цього не має. Далі Лариса Доліна зазначила, як сильно пишається бути громадянкою Росії, де вона реалізувалась як артист та "знайшла справжніх шанувальників своєї творчості".

Я люблю країну, громадянкою якої стала багато років тому – громадянкою Росії. Тут я знайшла себе у професії, стала щасливою, тут я стала як особистість, – написала артистка-путіністка.

Також Доліна вирішила нагадати, що вона вже 50 років на сцені і за ці роки вона буцімто робить свідомі, важливі та обдумані кроки, направлені на творення. Втім, люди, які знають правду, з упевненістю можуть сказати, ті кроки, які зараз робить артистка, ведуть її просто у прірву.

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Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон розкритикував Ларису Доліну після її поїздки на Донбас.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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