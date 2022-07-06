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Лайма Вайкуле втретє перенесла свій фестиваль у Юрмалі. Причини та нові дати

Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
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6 липня, 16:34
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Латвійська співачка не може провести музичний захід біля узбережжя Балтійського моря з 2020 року
Лайма Вайкуле знову перенесла свій фестиваль
Лайма Вайкуле знову перенесла свій фестиваль / Фото: Колаж: Сьогодні

Повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну спричинило скасування практично всіх культурних заходів у країні. Один з найбільших музичних фестивалів Східної Європи, Atlas Festival, що проводиться у Києві, на початку червня оголосив: у звичному форматі він не пройде. Проте організатори анонсували онлайн-трансляцію фестивалю 10 липня на YouTube.

До такого формату поки що не готова латвійська співачка Лайма Вайкуле. Після того, як з прибалтійської країни в російське Сочі було перенесено фестиваль "Нова хвиля" (транслює пропагандистський канал "Росія-1"), артистка оголосила про проведення власного музичного свята. У 2015 році у концертному залі "Дзінтарі" пройшов перший Laima Rendezvous Jūrmala.

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До 2020-го запалити публіку встигли і багато популярних українських артистів, таких як Вєрка Сердючка, Монатик, гурт "Время и Стекло".

Вєрка Сердючка з бендом на фестивалі Лайми Вайкуле, 2016. Скриншот: Youtube/Laima Rendezvous Jūrmala

Однак через пандемію COVID-19 музичне свято біля Балтійського моря не відбулося у 2020-2021 роках. Команда Вайкуле готувалася до грандіозного повернення цього літа. Фестиваль мав відбутися з 29 по 31 липня. Але, за словами продюсерів, провести його вони й досі не можуть. Причина – війна в Україні. Про це стало відомо на сайті Laima Rendezvous Jūrmala.

Війна в Україні все ще триває, і це створює умови, які не дозволяють забезпечити повну реалізацію фестивальної програми. Хочемо пояснити, що учасники групи, що супроводжує Лайму Вайкуле, переважно проживають за межами Латвії. Враховуючи поточну ситуацію, а також рішення, ухвалені відповідними органами Латвії та іншими країнами щодо вторгнення Росії до України, забезпечити прибуття виконавців супроводжуючої групи до Латвії в даний час фактично неможливо, – йдеться у заяві організаторів.

Продюсери фестивалю Лайми Вайкуле також додали, що було б "неетично проводити фестиваль у той час, коли поряд відбувається війна та трагедії". Крім того, у зв'язку з поточними політичними рішеннями неможливо забезпечити в'їзд до Латвії багатьох артистів і співробітників, задіяних у фестивалі. А також очікуваних глядачів з країн, залучених у війну.

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Лайма Вайкуле отримує подарунок на своєму фестивалі
Лайма Вайкуле отримує подарунок на своєму фестивалі

Нові дати проведення фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala – 28-30 липня 2023 року. Усі куплені квитки дійсні, запевняють організатори. Сама ж Лайма Вайкуле у своєму Instagram поки що не прокоментувала перенесення фестивалю. Але ще у лютому висловила свою позицію щодо російської агресії в Україні.

Раніше ми розповідали, що Оля Полякова дала перший концерт після повернення до України.

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Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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