Леді Гага та Сальма Гаєк зайнялися сексом, та світ цього не побачив – співачка лютує

Американська співачка та актриса Леді Гага, у якої почалися проблеми з психікою через зйомки в "Дому Gucci", засмучена тим, що з фінальної версії картини вирізали постільну сцену за її участю.
За словами Гаги, у її персонажа Патриції Реджані зав'язалися інтимні стосунки з особистим астрологом Піною (її зіграла Гаєк), яка допомогла Патріції підлаштувати вбивство її чоловіка.
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Та чомусь режисер Рідлі Скотт вирішив не показувати зняту сцену глядачам. Про це повідомляється в Twitter -акаунті Pop Crave.
У цьому фільмі є цілий бік, якого ви не бачили, де у нас з Піною зав'язалися сексуальні стосунки, – цитує видання Леді Гагу.
Хто знає, може в режисерській версії "Дома Gucci" глядачі все ж таки побачать ту саму сцену за участю Леді Гагі та Сальми Гаєк.
В український прокат скандальна драма "Дім Gucci" вийшла наприкінці минулого року. Ми подивилися фільм і розповіли, чому нова картина Рідлі Скотта залишила неприємний осад – чесна рецензія на "Дім Gucci".