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Леді Гага та Сальма Гаєк зайнялися сексом, та світ цього не побачив – співачка лютує

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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21 січня, 15:53
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З фільму "Дім Gucci" вирізали пастельну сцену з Леді Гагою та Сальмою Гаєк
З "Дому Гуччі" вирізали постільну сцену з Леді Гагою та Сальмою Гаєк
З "Дому Гуччі" вирізали постільну сцену з Леді Гагою та Сальмою Гаєк / Фото: instagram.com/salmahayek, imdb.com

Американська співачка та актриса Леді Гага, у якої почалися проблеми з психікою через зйомки в "Дому Gucci", засмучена тим, що з фінальної версії картини вирізали постільну сцену за її участю.

За словами Гаги, у її персонажа Патриції Реджані зав'язалися інтимні стосунки з особистим астрологом Піною (її зіграла Гаєк), яка допомогла Патріції підлаштувати вбивство її чоловіка.

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Леді Гага та Сальма Гаєк у фільмі "Дім Гуччі"
Леді Гага та Сальма Гаєк у фільмі "Дім Гуччі" / Фото: Скриншот из видео

Та чомусь режисер Рідлі Скотт вирішив не показувати зняту сцену глядачам. Про це повідомляється в Twitter -акаунті Pop Crave.

У цьому фільмі є цілий бік, якого ви не бачили, де у нас з Піною зав'язалися сексуальні стосунки, – цитує видання Леді Гагу.

Хто знає, може в режисерській версії "Дома Gucci" глядачі все ж таки побачать ту саму сцену за участю Леді Гагі та Сальми Гаєк.

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В український прокат скандальна драма "Дім Gucci" вийшла наприкінці минулого року. Ми подивилися фільм і розповіли, чому нова картина Рідлі Скотта залишила неприємний осад – чесна рецензія на "Дім Gucci".

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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