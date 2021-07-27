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Леді Гага пройшлася вулицями на величезних підборах, як в старі добрі часи: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
27 липня, 14:23
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Артистка прогулялася Нью-Йорком, вдягнувшии незвичайне взуття. Раніше Леді Гага часто дивувала публіку неймовірними нарядами – згадайте тільки її сукню з сирого м'яса!
Леді Гага пройшлася Нью-Йорком на величезних підборах
Леді Гага пройшлася Нью-Йорком на величезних підборах / Фото: Getty Images

Цього разу Леді Гага, яка раніше поділилася жахливою історією про зґвалтування, вирішила не вбиратися в футуристичні сукні або костюми – артистка вибрала звичайне чорне плаття на бретельках. Зате вся увага була прикута до її взуття.

Незвичайні туфлі і високі підбори – фішка Леді Гаги вже довгий час. Раніше артистка ходила тільки в оточенні охорони, яка не тільки виконувала свої прямі обов'язки, а й допомагала артистці не впасти в подібному взутті.

У такому вигляді Гагу помітили на вулицях Нью-Йорка. Відомо, що сукня артистки – від Magda Butrym, а ось якого бренду взуття – невідомо.

Скріншот: Instagram

Зазначимо, що раніше Леді Гага часто носила яскравий макіяж і незвичайні, епатажні наряди. Зараз же артистку майже не впізнати – вона віддає перевагу натуральній красі – зірка більше не фарбує волосся в блонд і майже не використовує макіяж.

У Instagram-профілі артистки можна знайти безліч фото, на яких вона позує без фільтрів і з натуральним макіяжем.

Нагадаємо, в лютому цього року Леді Гага пережила сильний стрес: невідомі викрали її собак і підстрелили чоловіка, який їх вигулював. Пізніше собаки знайшлися, вихованців повернули господині.

Детальніше про інцидент дивіться у відеосюжеті:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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