Легендарна російська актриса стала на захист голлівудського ґвалтівника Харві Вайнштейна

Актриса Тетяна Васильєва приголомшила заяву про те, що підтримує відомого голлівудського кінопродюсера Харві Вайнштейна, засудженого за харрасмент

Тетяна Васильєва підтримала Харві Вайнштейна / Фото: Instagram

Наразі засуджений за сексуальні домагання Харві Вайнштейн перебуває у в'язниці, де, за словами його адвоката, почав втрачати зір .

В інтерв'ю з Аліною Шихман Тетяна Васильєва зізналася, що вона не вважає продюсера винним у приписаних йому злочинах.

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Користувалися вони ним. Вони бігали за ним. Мені його щиро шкода, ця людина. Вони вішалися на нього, щоб здобути ролі. Хто винен у цьому? Він? І потім вони всі його мочили, дружно. Тільки тому, що стало можна. Тому що вже був їм не потрібен, – висловилася акторка.

Російська актриса назвала всіх жертв голлівудського ґвалтівника повіями, які самі "напросилися" у ліжко до Вайнштейна.

Це вони непристойно поводяться. Ось це проституція – спочатку добиватися від нього, а потім розтоптати, – заявила Васильєва.

Крім того, в інтерв'ю Васильєва заявила, що актриса зобов'язана "віддячити" режисера чи продюсера за отримані ролі. За словами зірки російського кіно, багато хто з її колег стали відомі саме через ліжко.

Актриса зізналася, що й сама вдавалася до таких способів отримання ролей у театрі. Подібні взаємовигідні стосунки були у Васильєвої із режисером Валентином Плучеком.

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