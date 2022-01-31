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Легендарна російська актриса стала на захист голлівудського ґвалтівника Харві Вайнштейна

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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31 січня, 15:29
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Актриса Тетяна Васильєва приголомшила заяву про те, що підтримує відомого голлівудського кінопродюсера Харві Вайнштейна, засудженого за харрасмент
Тетяна Васильєва підтримала Харві Вайнштейна
Тетяна Васильєва підтримала Харві Вайнштейна / Фото: Instagram

Наразі засуджений за сексуальні домагання Харві Вайнштейн перебуває у в'язниці, де, за словами його адвоката, почав втрачати зір .

В інтерв'ю з Аліною Шихман Тетяна Васильєва зізналася, що вона не вважає продюсера винним у приписаних йому злочинах.

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Користувалися вони ним. Вони бігали за ним. Мені його щиро шкода, ця людина. Вони вішалися на нього, щоб здобути ролі. Хто винен у цьому? Він? І потім вони всі його мочили, дружно. Тільки тому, що стало можна. Тому що вже був їм не потрібен, – висловилася акторка.

Російська актриса назвала всіх жертв голлівудського ґвалтівника повіями, які самі "напросилися" у ліжко до Вайнштейна.

Це вони непристойно поводяться. Ось це проституція – спочатку добиватися від нього, а потім розтоптати, – заявила Васильєва.

Крім того, в інтерв'ю Васильєва заявила, що актриса зобов'язана "віддячити" режисера чи продюсера за отримані ролі. За словами зірки російського кіно, багато хто з її колег стали відомі саме через ліжко.

Актриса зізналася, що й сама вдавалася до таких способів отримання ролей у театрі. Подібні взаємовигідні стосунки були у Васильєвої із режисером Валентином Плучеком.

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Раніше ми писали про те, що моделі з особняка Playboy стали розкривати жахливі подробиці роботи з Х'ю Хефнером .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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