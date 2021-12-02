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Легенди року Iron Maiden виступлять у Києві! Коли можна придбати квитки?

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
2 грудня, 11:41
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Всесвітньо відомий рок-колектив Iron Maiden організовує навесні 2022 року масштабне шоу у Києві на ВДНГ
Легендарний рок-гурт Iron Maiden вперше дасть концерт в Україні
Легендарний рок-гурт Iron Maiden вперше дасть концерт в Україні / Фото: Инстаграм

Iron Maiden додали ще шість європейських концертів до свого туру Legacy Of The Beast 2022 – один із них пройде в Україні.

Виступ відбудеться 29 травня наступного року о 20.00. Організатори заявляють, що шанувальники року зможуть придбати квитки з шостого грудня. Для учасників фан-клубу Iron Maiden проводитиметься ексклюзивний попередній продаж.

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У нашому шоу відбуваються неймовірні і часом навіть божевільні речі! Наприклад, репліка літака Spitfire, який ширяє над сценою під час виконання Aces High, тонни піротехніки, гігантський Ікар, мушкети і кілька справді приголомшливих вогнеметів, з якими мені страшенно весело, ось побачите, – говорить про майбутній концерт вокаліст Iron Maiden Брюс Дікінсон.

Iron Maiden дадуть весняний концерт у столиці на ВДНГ
Iron Maiden дадуть весняний концерт у столиці на ВДНГ / Фото: Инстаграм

Легендарний британський рок-гурт обіцяє порадувати шанувальників свіжим матеріалом з останнього альбому "Senjutsu".

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Також вони виконають свої найпопулярніші хіти: "Fear Of The Dark", "Wasting Love", "Hallowed Be Thy Name" та "The Trooper".

Історія колективу

Iron Maiden – одна з найвідоміших груп на планеті. У 1975 році вони сформувалися у невеликому американському містечку Лейтон. З того часу рокери випустили 15 студійних альбомів, проданих по всьому світу в кількості 100 мільйонів копій.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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