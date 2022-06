Пол Маккартні відмовився співати про СРСР та наживо виступив з... Джоном Ленноном: подробиці запального концерту

18 червня лідер культового гурту The Beatles Пол Маккартні відзначив своє 80-річчя. Вже за тиждень музикант запалив на головній сцені Гластонберського музичного фестивалю у Великій Британії. До речі, останній раз Пол був хедлайнером заходу аж 18 років тому!

Фанати зустріли свого кумира виконанням пісні Happy Birthday to You. Свій виступ сер Пол Маккартні почав хітом The Beatles – Can't Buy Me Love. Щоб ви розуміли, цій пісні 58 років, але вона досі у багатьох на репіті:)

Також на прихильників творчості рок-гурту з Ліверпуля чекавий приємний сюрприз – дует Пола Маккартні з Джоном Ленноном, якого у 1980 році вбив психічно неврівноважений громадянин США (чоловік зробив чотири постріли у спину артиста. Він помер у лікарні через кілька годин).

Друзі "возз'єдналися" на фестивалі в Гластонбері. Вони заспівали хіт Beatles I've Got A Feeling, повідомляє Daily Mail.

#PaulMcCartney with #JohnLennon at #Glastonbury2022#PaulMcCartneyAtGlasto



ive got a feeling that keeps me on my toes

ive got a feeling, i think that everybody knows pic.twitter.com/y5hQXIoYNI