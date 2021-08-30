Олена Катіна з Тату розкрила подробиці зґвалтування в 11 років: Пам'ятаю це відчуття на руці

Екссолістка гурту "Тату" поділилася жахливою історією про те, як в 11 років на неї напав маніяк-педофіл. Це сталося на сходовій клітці будинку, де вона жила

Олена Катіна розкрила нові подробиці про зґвалтування в 11 років / Фото: instagram.com/lenakatina

Раніше Катіна шокувала новиною про зґвалтування, а тепер розкрила нові подробиці. Артистка вірить, що висвітлення цієї проблеми допоможе підліткам, які пережили подібне.

Мені було 11 років. Я поверталася додому з додаткових занять. Було близько третьої години дня. Я зайшла в під'їзд, викликала ліфт, і за мною зайшов чоловік. Він натиснув на 12 поверх. Я – на 10, а він потім на 7-й. У мене виникло дивне відчуття. А він сказав: "Будеш вести себе тихо, все буде добре", – згадала Катіна в програмі "Секрет на мільйон".

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Пізніше маніяк вивів Юлію з ліфта і попросив зняти штани, почавши чіпати інтимні місця дівчинки.

Олена Катіна, екссолістка гурту "Тату" / Фото: instagram.com/lenakatina

Потім він поставив мене на коліна, витягнув свою гідність і каже: "Бери до рота". Я перший раз в житті бачила чоловічий статевий орган. Жахливо про це згадувати...Я стала благати його: "Будь ласка, можна, я не буду цього робити", – розповіла Олена.

Маніяк відгукнувся на благання Олени, але на цьому весь жах не закінчився. Далі чоловік поклав руку Катіної собі на член і почав мастурбувати.

Це було жахливо бридко. Я досі пам'ятаю це відчуття на руці. Він себе задовольнив, далі відвів мене до ліфтів, відштовхнув мене до стіни і поїхав.

Після цього Олена довгий час працювала з психологом і з мамою, її довго мучили страхи і відраза до чоловіків. На щастя, Катіній вдалося пропрацювати цю травму.

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