Олена Катіна з "Тату" заявила, що її зґвалтували в дитинстві: Пам'ятаю його обличчя

Екссолістка популярного гурту "Тату" ніколи раніше не розповідала про пережите насильство. На момент інциденту Катіній було всього 11 років. Тільки через роки артистка вирішила розповісти про те, що трапилося

Олена Катіна з гурту "Тату" зізналася, що пережила сексуальне насильство / Фото: instagram.com/lenakatina

Не так давно Юлія Волкова, друга учасниця "Тату", зробила сенсаційну заяву про те, що продюсер гурту колись змусив її мастурбувати перед величезним натовпом глядачів. Це зізнання шокувало багатьох шанувальників. А тепер і Олена Катіна поділилася своєю жахливою історією з дитинства.

До сих пір пам'ятаю його обличчя. Було так бридко... Це було жахливо бридко. Я зараз про це розповідаю без сліз, бо це опрацьовано з психологом. Я дуже довго працювала. Готова про це говорити, щоб допомогти іншим підліткам з цим впоратися, – розповіла 36-річна співачка на передачі" Секрет на мільйон" пише "СтарХит".

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Олена Катіна, екссолістка гурту "Тату" / Фото: instagram.com/lenakatina

На щастя, Олені вдалося вдало пройти терапію і відновити як фізичне, так і ментальне здоров'я. У 2013 році співачка вийшла заміж за музиканта Сашо Кузмановича. Через два роки у пари народився син Олександр. У 2019-му Олена розлучилася з чоловіком. Через деякий час вона почала нові стосунки, але свого обранця поки приховує.

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