Леонардо Ді Капріо пожертвував 10 млн доларів українській армії? Фахівець CNN сказав правду

Днями багато українських ЗМІ із посиланням на невідомий сайт поширювали новину про рекордну суму для України від голівудського актора. Експерти одразу зрозуміли, що щось тут не так...

Леонардо Ді Капріо не жертвував ЗСУ 10 млн доларів. / Фото: Getty Images, Минобороны Украины

Відомі зірки Міла Куніс та Ештон Катчер, Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі та інші жертвують великі суми Україні, яка веде війну з країною-агресором вже 16-й день.

Днями у Мережі та багатьох українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Леонардо Ді Капріо нібито переказав $10 млн на рахунок в українському банку, який відкритий для пожертвувань. Проте міжнародні фахівці з перевірки фактів стали припускати, що це просто чутки.

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Згодом фахівець американського медіа CNN, який перевіряє факти – Дейл Деніел заявив, що 47-річний актор не жертвував кошти для ЗСУ. Новина про рекордну суму виявилася фейком!

Хоча й Ді Капріо висловлював фінансову підтримку організаціям, які надають благодійну допомогу Україні, повідомляє видання People, посилаючись на джерела наближені до актора.

Між іншим Лео неодноразово заявляв, що в нього є українське коріння. Його бабуся – Олена Смирнова жила в Одесі. Згодом вона з батьками емігрувала до Німеччини після Жовтневої революції. Потім Смиронова вийшла заміж за німця Вільгельма Інденбіркена і стала Геленою Інденбіркен. У 1943 року Гелен народила дочку Імерлін (маму майбутньої зірки) в бомбосховищі під час авіанальоту. У 1955 році подружжя Інденбіркен емігрували до США. Ймовірно, сам Лео знає про всі жахіття війни від бабусі та мами.

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Нагадаємо, до підтримки України під час російської агресії приєдналась і російська супермодель Ірина Шейк, яка живе та працює в США. Також Енн Хетеуей зробила пожертвування на підтримку українців.

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