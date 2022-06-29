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Леонардо Ді Капріо проігнорував СМС Аліни Байкової про війну в Україні

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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29 червня, 12:44
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Топ-модель написала про те, що відбувається в рідній країні, голлівудському актору в особистому повідомленні. Реакція кінозірки здивувала українку
Леонардо Ді Капріо не відповів на повідомлення Аліни Байкової про війну в Україні
Леонардо Ді Капріо не відповів на повідомлення Аліни Байкової про війну в Україні / Фото: Getty Images,

Зірка Голлівуду Леонардо Ді Капріо у березні висловив свою підтримку українським біженцям. З того часу актор не порушує тему війни в Україні у своїх соціальних мережах.

Українська модель Аліна Байкова, яка давно знайома з Ді Капріо, зізналася, що була шокована такою поведінкою актора. Про це вона розповіла у інтерв'ю Іванні Підборській для YouTube-каналу "ДеЯк".

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За словами Байкової, десь на 10 день війни вона звернула увагу на те, що Ді Капріо мовчить, тоді як багато інших знаменитостей вже висловили свою думку.

Я зайшла і написала йому в WhatsApp: "Лео, люди, як ти маєш говорити. У тебе міцний авторитет. Не мовчи". І він мені навіть нічого не відповів. Повністю проігнорував моє повідомлення, – розповіла модель.

Аліна Байкова та Леонардо Ді Капріо
Аліна Байкова та Леонардо Ді Капріо / Фото: HELLO.RU

Після цього, зазначила модель, вона дізналася, що Лео переказав близько 40 мільйонів доларів на підтримку України. Байкова не впевнена, що спонукало актор на такий вчинок і припустила, що, окрім її повідомлення, міг бути і тиск публіки.

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Я не можу сказати, що він підтримав. Він проігнорував моє повідомлення. Ми збиралися на вечорі Met Gala. Привіталися і все. Навіть нічого не було сказано, як зазвичай люди кажуть: "Мені дуже шкода". Загалом "нуль", – поділилася модель.

Нагадаємо, що раніше в Мережі обговорювали чутки про те, що Леонардо Ді Капріо пожертвував 10 млн. доларів української армії. Однак у міжнародних фахівців склалася інша думка.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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