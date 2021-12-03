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Літаючий сніговик, ельфи та багато снігу: Ед Ширан та Елтон Джон випустили різдвяний кліп

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
3 грудня, 19:15
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Елтон Джон переодягся в Санта-Клауса, а Ед Ширан постав у ролі його вірного ельфа. Менш ніж за дві години відео набрало понад 200 тисяч переглядів на YouTube
Ед Ширан та Елтон Джон випустили різдвяний хіт
Ед Ширан та Елтон Джон випустили різдвяний хіт / Фото: Скріншот з YouTube

Merry Christmas – так називається спільна композиція двох британських виконавців.

У кліпі багато кумедних моментів. Особливо глядачів розвеселили танці Еда у білих валянках та смішний костюм. Також Елтон грав на рухомому піаніно, в той час, як його партнер по дуету разом зі сніговиком ширяв у невагомості.

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Минулого Різдва мій друг Елтон Джон мені зателефонував і сказав, що ми повинні виконати "Merry Christmas". Я відповів: "Ага, можливо в 2022 році". Але насправді я написав приспів ще того дня, – згадує Ширан.

Усі доходи від пісні підуть у фонд Еда, який надає гранти молодим музикантам у його рідному місті Саффолк, та благодійну організацію Джона проти СНІДу.

Шанувальники оцінили старання артистів:

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  • Найкраща різдвяна пісня за останні кілька років
  • Пісня така незабутня і красива, а відео веселе і створює мені різдвяний настрій!
  • Ця пісня викликає у мене мурашки по шкірі, дуже сподобалося.

Як відомо, Елтон вже має святковий хіт: "Step Into Christmas", який очолив чарт різдвяних пісень Billboard у 1973 році, а також потрапив до десятки найкращих у UK Singles Chart – офіційний рейтинг синглів Великобританії.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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