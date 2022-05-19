На лідера російської групи ДДТ склали протокол за скандальне висловлювання про Батьківщину

Фронтемен російського гурту ДДТ Юрій Шевчук зробив скандальну заяву про Батьківщину під час свого концерту. Одразу після виступу співака затримали силовики

Війна в Україні показала, що насправді й у російському шоу-бізнесі є люди, які готові виступати проти Путіна та його диктатури. І одні заробляють мільйони на рашистських концертах, інші перетворюють їх на пацифістський перформанс.

Так і сталося на концерті популярного в РФ гурту ДДТ. У перерві між піснями лідер гурту Юрій Шевчук нагадаємо сліпим росіянам, що таке Батьківщина насправді.

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Батьківщина – це не ж**а президента, яку треба весь час мусолити, цілувати. Це бабуся – жебрак на вокзалі, який продає картоплю, – заявив зі сцени виконавець.

Слова Шевчука викликали шквал схвальний криків глядачів, але не залишилися непомічені російською владою. Одразу після концерту на артиста накинулися силовики і замкнули його в гримерці. Про це написав директор уфімського продюсерського центру "Радус" Радмір Усаєв.

Унікальність цього вечора в тому, що відразу після концерту за лаштунки проникли силовики, ізолювали Ю. Ю. від групи не пропускаючи навіть директора колективу (виставивши на вході в гримерку силовий заслін із двох співробітників у формі спецназу) і протягом години вели бесіду за фактом минулого концерту, його спрямованості та висловлюваннях Шевчука на предмет війни та Батьківщини, – розповів продюсер.

Після цього, зі слів Усаєва, Шевчука змусили підписати протокол.

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Нагадаємо, що на початку квітня Жерар Депардьє відверто засудив "друга" Путіна за напад на Україну.