Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?

Eurovision 2022

Вакарчук на АЕС

Спейсі повернувся

Сміта скасовують?

Секрет Камалії

Трек Måneskin
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

На лідера російської групи ДДТ склали протокол за скандальне висловлювання про Батьківщину

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 травня, 14:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Фронтемен російського гурту ДДТ Юрій Шевчук зробив скандальну заяву про Батьківщину під час свого концерту. Одразу після виступу співака затримали силовики

Війна в Україні показала, що насправді й у російському шоу-бізнесі є люди, які готові виступати проти Путіна та його диктатури. І одні заробляють мільйони на рашистських концертах, інші перетворюють їх на пацифістський перформанс.

Так і сталося на концерті популярного в РФ гурту ДДТ. У перерві між піснями лідер гурту Юрій Шевчук нагадаємо сліпим росіянам, що таке Батьківщина насправді.

Реклама

Батьківщина – це не ж**а президента, яку треба весь час мусолити, цілувати. Це бабуся – жебрак на вокзалі, який продає картоплю, – заявив зі сцени виконавець.

Слова Шевчука викликали шквал схвальний криків глядачів, але не залишилися непомічені російською владою. Одразу після концерту на артиста накинулися силовики і замкнули його в гримерці. Про це написав директор уфімського продюсерського центру "Радус" Радмір Усаєв.

Унікальність цього вечора в тому, що відразу після концерту за лаштунки проникли силовики, ізолювали Ю. Ю. від групи не пропускаючи навіть директора колективу (виставивши на вході в гримерку силовий заслін із двох співробітників у формі спецназу) і протягом години вели бесіду за фактом минулого концерту, його спрямованості та висловлюваннях Шевчука на предмет війни та Батьківщини, – розповів продюсер.

Після цього, зі слів Усаєва, Шевчука змусили підписати протокол.

Реклама

Нагадаємо, що на початку квітня Жерар Депардьє відверто засудив "друга" Путіна за напад на Україну.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Insta News
Річард Гір – з нами!
Актор продає свій Jaguar

Гроші підуть у фонди, які допомагають Україні

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти