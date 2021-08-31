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Лілія Ребрик спокусливо позувала в яскраво-рожевому бікіні біля басейну (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
31 серпня, 12:30
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Ведуча "Ранку з Україною" Лілія Ребрик в останній день літа одягнула ефектний купальник і приголомшила шанувальників фігурою
Лілія Ребрик
Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Акторка і телеведуча Лілія Ребрик, яка вчора зворушливо привітала красуню-дочку з 9-річчям, позувала в ефектному вбранні. Знаменитість одягнула суцільний рожевий купальник і довгу накидку, в черговий раз показавши свою струнку фігуру.

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Фото, зроблене рано вранці, Лілія Ребрик опублікувала в Instastories. Телеведуча позувала біля басейну.

Лілія Ребрик в купальнику
Лілія Ребрик в купальнику / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Як виявилося, Лілія Ребрик була на зйомках серіалу "Папанькі". На фото акторка кокетливо підняла одну ногу і широко усміхнулася.

Лілія Ребрик в бікіні на зйомках
Лілія Ребрик в бікіні на зйомках / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

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Телеведуча запитала у підписників, чи варто їй купатися в басейні.

Скріншот Instagram

Попри те, що частину літа Лілія Ребрик провела на зйомках і репетиціях, разом з чоловіком Андрієм Диким вони встигли відпочити й на морі в Болгарії. Зіркове українське подружжя їздило туди як судді на фестиваль, і не упустили можливості поніжитися на пляжі.

Як батько Лілії Ребрик підтримував її на початку творчого шляху – дивіться в ролику:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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