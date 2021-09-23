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Лінду Євангелісту не впізнати! Модель зізналася, що б'юті-процедура спотворила її (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
23 вересня, 17:09
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Поряд з Клаудією Шиффер, Сінді Кроуфорд і Наомі Кемпбелл, Лінда Євангеліста була однією з найзатребуваніших моделей у 90-ті
Лінда Євангеліста 1991 року (ліворуч) і 2016 року (праворуч)
Лінда Євангеліста 1991 року (ліворуч) і 2016 року (праворуч) / Фото: Getty Images, celebmafia.com

На відміну від своїх колег, які продовжили модельну кар'єру і регулярно радують своєю молодою зовнішністю, як Сінді Кроуфорд в рекламі Pepsi, Лінда Євангеліста перестала з'являтися на публіці. За ці 30 років ексмодель змінилася до невпізнання, за її словами. Як виявилося, причиною тому стала невдала б'юті-процедура з корекції жирових відкладень.

У своєму Instagram-акаунті Лінда Євангеліста вперше за багато років вирішила в подробицях розповісти, чому кинула моделінг.

Причина в тому, що я була жорстоко знівечена процедурою CoolSculpting, результат якої виявився прямо протилежним тому, що було обіцяно. Ця процедура не зменшила кількість моїх жирових клітин, а, навпаки, збільшила їх, залишивши мене назавжди деформованою навіть після двох болючих і безуспішних операцій з корекції. Я стала, як писали ЗМІ, "невпізнанною". У мене розвинулася парадоксальна жирова гіперплазія – про ризик її розвитку я не знала до процедури, – розповіла Лінда.

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За словами зірки, вона не просто втратила заробіто, а й впала в справжню депресію, ставши відлюдником.

Коли у 2014-2015-х роках журнали почали публікувати свіжі знімки Лінди Євангелісти, шанувальники були вражені, наскільки вона візуально постаріла і розповніла.

Лінда також написала про судовий позов, зазначивши, що хоче позбутися ганьби і оприлюднити свою історію.

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Лінда Євангеліста на показі Michel Klein в 1991 році (зліва) і в 2015 році (праворуч)
Лінда Євангеліста на показі Michel Klein в 1991 році (зліва) і в 2015 році (праворуч) / Фото: Getty Images

У коментарях Лінду Євангелісту підтримали її колеги: Гвінет Пелтроу, Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд та інші.

Дивіться в ролику історію моделі розміру XLL Тес Голлідей:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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