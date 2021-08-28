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Ліндеманну поліція винесла попередження, а його продюсеру загрожує депортація

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
28 серпня, 15:43
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До соліста німецької групи Rammstein Тілля Ліндеманна, який зараз знаходиться в Росії, приїхали силовики – вони проводили слідчі дії
До Тілля Ліндеманна приходила поліція, щоб "поговорити"
До Тілля Ліндеманна приходила поліція, щоб "поговорити" / Фото: Скриншот из видео

Музикант зупинився в готелі "Завидово". Туди минулої ночі заявилися силовики щоб "поговорити" з Ліндеманном.

За інформацією МВС, поліція прийшла попередити фронтмена Rammstein про адміністративну відповідальність, яка загрожує йому в разі, якщо на його концерті збереться більше 500 чоловік.

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За словами організаторів концерту, зараз Тілль в повному порядку, пише Telegram-канал "Mash".

До Ліндеманна в готельний номер прийшли силовики / Фото: Telegram-канал "Обережно, новини"

Відомо також, що поліція РФ склала адміністративний протокол стосовно продюсера Ліндеманна – Анара Рейбанда, бо той порушив міграційний режим.

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При перетині кордону Росії метою поїздки Рейбанд назвав туризм, а фактично займався організацією концертної діяльності. Продюсер був затриманий, йому загрожує депортація з РФ.

Соліст Rammstein зараз знаходиться в Конаковському районі, Тверській області. За словами очевидців, саме там він повинен був дати концерт на підтримку партії "Батьківщина". Пізніше, 4 і 5 вересня, артист повинен виступити на фестивалі "Спаська вежа".

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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