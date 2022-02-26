Лія Ахеджакова закликає російських військових одуматись: "Ви ж гинете не за Росію, а за Путіна"

Російська акторка просить військових Путіна відступи та залишити Україну у спокої

Звернення Лії Ахеджакової до російських військових. / Фото: Instagram

Лія Ахеджакова одна з тих діячів культури, яка не боїться відкрито протистояти Кремлю. Ще до початку вторгнення в Україну артистка приєдналась до збіру підписів проти російської агресії.

Тепер же Ахеджакова публічно звернулась до окупантів, які три дні тому здійснили напад на Україну. Вона заявила, що військових московська влада використовує, як гарматне м'ясо.

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Ви ще зовсім молоді і, можливо, не розумієте однієї речі: якщо буде відданий наказ нападати на Україну, то поїдете ви туди не як захисники Росії, а як гарматне м'ясо, в яке стрілятимуть усі, кому не ліньки. Невже вам хочеться стріляти за кордоном, знаючи, що там можуть стояти ваші родичі, з якими десять років тому ви пили чай і їли тістечко? Невже ви хочете вбивати людей, які лише захищають свою землю, свою сім'ю, свій будинок?!, – звернулась акторка до військових.

Ахеджакова додала, що російські генерали не поїдуть на танку в Україну. Вони сидітимуть і спостерігатимуть за тим, що відбувається з Москви, "сидячи в тепленькій квартирці, на м'якому ліжечку і зі смачним яблучним варенням у руках".

Ви ж гинете не за Росію, а за Путіна та його друзів-олігархів, які два десятки років розкрадають і розвалюють нашу з вами країну, які за першої ж небезпеки просто, російською мовою, кинуть вас і ваші сім'ї за тисячі кілометрів від рідного дому! І єдине, за що ви зараз отримуєте хорошу зарплату і всілякі "плюшки", це здебільшого через те, що більше просто нікому виконувати їх підлі, егоїстичні, злочинні задуми, що порушують будь-які закони, конвенції, норми Міжнародного права, військові закони та закони совісті!

Лія Ахеджакова попросила військових одуматись, поки не пізно.

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Ви не повинні робити те, що не треба. І справжній народ подякує вам, якщо ви перестанете бути ланцюговими псами для зграї нероб і злочинців і встанете саме на захист батьківщини, а не на завоювання чужих територій, – додала артистка.

Нагадаємо, чимало російських зірок закликають Путіна припинити війну в Україні. Так, одним з перших звернувся до Кремля Андрій Макаревич.

Однак не обходиться і без дезінформаці, яку сіют деякі російські знаменитості. Зокрема, Дмитро Пєвцов назвав українців "нацистами" та назвав війну "геноцидом".