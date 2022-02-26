Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua

Скандали Єгорової

Що з королевою?

План Бобула

Близнюки Джей Ло

Велика прогулянка

Концерт ОЕ
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Лія Ахеджакова закликає російських військових одуматись: "Ви ж гинете не за Росію, а за Путіна"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 лютого, 19:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російська акторка просить військових Путіна відступи та залишити Україну у спокої
Звернення Лії Ахеджакової до російських військових.
Звернення Лії Ахеджакової до російських військових. / Фото: Instagram

Лія Ахеджакова одна з тих діячів культури, яка не боїться відкрито протистояти Кремлю. Ще до початку вторгнення в Україну артистка приєдналась до збіру підписів проти російської агресії.

Тепер же Ахеджакова публічно звернулась до окупантів, які три дні тому здійснили напад на Україну. Вона заявила, що військових московська влада використовує, як гарматне м'ясо.

Реклама

Ви ще зовсім молоді і, можливо, не розумієте однієї речі: якщо буде відданий наказ нападати на Україну, то поїдете ви туди не як захисники Росії, а як гарматне м'ясо, в яке стрілятимуть усі, кому не ліньки. Невже вам хочеться стріляти за кордоном, знаючи, що там можуть стояти ваші родичі, з якими десять років тому ви пили чай і їли тістечко? Невже ви хочете вбивати людей, які лише захищають свою землю, свою сім'ю, свій будинок?!, – звернулась акторка до військових.

Ахеджакова додала, що російські генерали не поїдуть на танку в Україну. Вони сидітимуть і спостерігатимуть за тим, що відбувається з Москви, "сидячи в тепленькій квартирці, на м'якому ліжечку і зі смачним яблучним варенням у руках".

Ви ж гинете не за Росію, а за Путіна та його друзів-олігархів, які два десятки років розкрадають і розвалюють нашу з вами країну, які за першої ж небезпеки просто, російською мовою, кинуть вас і ваші сім'ї за тисячі кілометрів від рідного дому! І єдине, за що ви зараз отримуєте хорошу зарплату і всілякі "плюшки", це здебільшого через те, що більше просто нікому виконувати їх підлі, егоїстичні, злочинні задуми, що порушують будь-які закони, конвенції, норми Міжнародного права, військові закони та закони совісті!

Лія Ахеджакова попросила військових одуматись, поки не пізно.

Реклама

Ви не повинні робити те, що не треба. І справжній народ подякує вам, якщо ви перестанете бути ланцюговими псами для зграї нероб і злочинців і встанете саме на захист батьківщини, а не на завоювання чужих територій, – додала артистка.

Нагадаємо, чимало російських зірок закликають Путіна припинити війну в Україні. Так, одним з перших звернувся до Кремля Андрій Макаревич.

Однак не обходиться і без дезінформаці, яку сіют деякі російські знаменитості. Зокрема, Дмитро Пєвцов назвав українців "нацистами" та назвав війну "геноцидом".

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Топ YouTube
ТОП-10 найпопулярніших відео на YouTube
1
Baby Shark Dance Baby Shark Dance
10,2 млрд
2
Despacito Despacito
7,75 млрд
3
Johny Johny Yes Papa Johny Johny Yes Papa
6,18 млрд
4
Shape of You Shape of You
5,62 млрд
5
See You Again See You Again
5,42 млрд
6
Bath Song Bath Song
5,01 млрд
7
Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm
4,56 млрд
8
Masha and the Bear – Recipe for Disaster Masha and the Bear – Recipe for Disaster
4,48 млрд
9
Phonics Song with Two Words Phonics Song with Two Words
4,47 млрд
10
Uptown Funk Uptown Funk
4,47 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
26 лютого. Віктор Марі Гюго. Рівно 220 років тому народився класик світової літератури, найяскравіший представник французького романтизму…
Історія дня - за хвилину
Тоді і зараз
Чи впізнаєте на цьому фото 2006 року Олю Полякову?
Більше фото
Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
Читати інтерв'ю

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти