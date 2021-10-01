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Лобода зізналася, що раніше у неї вже були проблеми з Крапівіною: Ми дуже важко ладнали

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
1 жовтня, 11:15
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Нателла Крапівіна припинила співпрацю зі Світланою Лободою після скандалу з Філіпом Кіркоровим. LOBODA вперше це прокоментувала і розповіла, що колись вони з продюсеркою майже "розійшлися"
Лобода прокоментувала скандал з Крапівіною
Лобода прокоментувала скандал з Крапівіною / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Після червоної доріжки премії "МУЗ-ТВ" Нателла Крапівіна назвала російський шоу-бізнес "цирком виродків", а вихід Філіпа Кіркорова в компанії чоловіків з оголеними торсами охрестила "паноптикумом".

Тоді продюсерка Лободи, кажучи про Кіркорова і Даву, оскандалилася і цією заявою:

Раніше на Кавказі таких розчленовували на шашлики.

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Філіп Кіркоров на премії "МУЗ-ТВ" / Фото: YouTube

Що про цей конфлікт думає Світлана Лобода? Вона довго мовчала і вперше прокоментувала скандал в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Я нікого не підтримувала. Тому що в конфлікті завжди є дві сторони і вони глобально, на мій погляд, обидві неправі, тому що відповіді були теж дуже некоректні, вони чомусь стосувалися і мене, я не розуміла, чому так, – сказала LOBODA.

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Незважаючи на те, що про сварку зірок через тиждень всі забули, Лобода і Крапівіна не розмовляли набагато довше – майже місяць. Далі сталося так, що Нателла Крапівіна відмовилася бути продюсеркою Світлани Лободи.

Світлана Лобода и Нателла Крапивіна
Світлана Лобода и Нателла Крапивіна / Фото: instagram.com/natellakrapivina

Та розрив стосунків між виконавицею і продюсеркою міг статися ще кілька років тому.

Ви знаєте, у нас був пару років тому такий дуже важкий період, коли ми майже не працювали разом. Ми це не афішували, та ми дуже важко спілкувалися. Коли я була вагітна Тільдою, у мене був кліп "Супер-стар", ми з Нателлою дуже важко ладнали, – зізналася Лобода.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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