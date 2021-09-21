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Лопес і Аффлек дали перше спільне інтерв'ю: про що говорила пара

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
21 вересня, 09:21
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Бен зізнався, що обожнює Дженніфер Лопес, тому що вона змінила цілу індустрію своїми творчими експериментами і надихнула мільйони жінок
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес дали перше спільне інтерв'ю
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес дали перше спільне інтерв'ю / Фото: Getty Images

Нещодавно Бен Аффлек і Дженніфер Лопес вперше за багато років разом прийшли на червону доріжку Венеціанського кінофестивалю. Після публічного виходу пара дала інтерв'ю, головне з якого ми зібрали в одному матеріалі.

Дженніфер Лопес росла в мріях і довела, що насправді може все. За роки своєї кар'єри вона знялася в декількох фільмах, записала кілька альбомів, дуетів, отримала десятки нагород, створила свій бренд і надихнула мільйони жінок, давши їм віру в себе і свої можливості, пише AdWeek.

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Захоплюється своєю обраницею і Бен Аффлек. В інтерв'ю виданню він сказав, що вражений її "впливом на світ".

Я в захваті від її впливу на світ... Дженніфер надихнула величезну групу людей відчути, що вони зайняли своє місце "за столом" в цій країні. Такий ефект надавали мало хто протягом всієї історії. Це те, чого я ніколи не дізнаюся, а можу тільки підтримати, захоплюватися і поважати, – розповів про кохану Аффлек.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес у Венеції
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес у Венеції / Фото: Getty Images

Бен також зазначив, що Лопес завжди була і продовжує бути зразком для наслідування для кольорових жінок в індустрії.

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І це правда. Джей Ло допомагає жінкам розвиватися як підприємницям, співпрацює з фондами, які підтримують жінок з Латинської Америки.

Я хочу дати людям можливість поліпшити своє життя, – говорить Дженніфер Лопес про свою ініціативу.

Будучи звичайної танцівницею з латиноамериканськими коренями, Дженніфер Лопес наполегливо працювала і все-таки досягла вершин. Вона завжди пишалася своїм походженням і не приховувала його.

Пам'ятаю, як на самому початку своєї кар'єри я почала співпрацювати з брендами L'Oréal і Louis Vuitton. Тоді музиканти не займалися такими речами – вважалося, що це табу. Але для мене було важливо, щоб люди побачили на плакатах просту латиноамериканську дівчину, – зізналася Лопес.

Цієї весни з'явилися перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком, коли "ексів" часто стали бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло удвох проводили час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки в день народження Дженніфер Лопес.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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