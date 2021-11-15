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Лопес переживає, що вони з Аффлеком стали віддалятися одне від одного

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
15 листопада, 07:55
В закладинки
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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зараз зйомки в різних містах і немає можливості часто бачитися. За словами джерела, такий стан справ дуже навіть влаштовує актора
Дженніфер Лопес переживає через стосунки з Беном Аффлеком
Дженніфер Лопес переживає через стосунки з Беном Аффлеком / Фото: Getty Images, instagram.com/jlo

Раніше джерело з оточення пари розповідало, що вимушена розлука тільки зміцнила відносини Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. Тепер, за інформацією інших інсайдерів, у пари не все так гладко . Про це пише ОК!

Дженніфер Лопес переживає, що через вимушену розлуку стосунки пари охололи, а Бен трохи віддалився. У той же час самого актора влаштовує, що вони зараз не можуть часто бачитися.

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Насправді він насолоджується перервою, бо йому потрібне трохи відпочинку від стосунків, – розповів інсайдер.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Getty Images

За словами джерел, Дженніфер Лопес це зрозуміла і тепер переймається через стосунки з Беном Аффлеком.

Про роман Бена Аффлека та Дженніфер Лопес

Перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком з'явилися цієї весни, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло проводили удвох час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки у день народження Дженніфер Лопес.

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Дженніфер Лопес показала поцілунок з Беном Аффлеком
Дженніфер Лопес показала поцілунок з Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

Цього року Дженніфер Лопес відмінила весілля. Вона розійшлася зі своїм коханим бейсболістом Алексом Родрігесом, з яким вирішила залишитися друзями.

Лопес і Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х, почали зустрічатися в липні 2002 року і побралися у листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розійшлася. Колишній менеджер співачки Роб Шутер, який працював із нею з 2003 по 2005 рік, причиною розриву пари назвав алкогольну залежність Бена Аффлека

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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