Краще б їла щось для мізків: рупор Кремля Катерина Андрєєва – про поїдання... ластівчиних гнізд!

Офіційне обличчя російської пропаганди дала інтерв'ю, яке викликало нову порцію хейту

Пропагандистка Андрєєва шокувала своїм меню / Фото: открытые источники

Катерина Андрєєва з 1998 року веде програму "Время" на "Першому каналі". Важко уявити, скільки пропаганди та відвертої брехні за ці роки вона вимовила своїм ротом. Але наразі її послідовників цікавить не фактична участь у злочинах проти людства та України зокрема, а те, чому 56-річна телеведуча так добре збереглася.

Виявляється, путіністка Андрєєва має свої секрети, які у Мережі вже прозвали сатанинськими. Так, вона регулярно їсть китайські делікатеси – поглинає... ластівчині гнізда!

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Катерина Андрєєва / Фото: інстаграм

Про це вона розповіла у YouTube-шоу Надії Стрілець. Колега Скабєєвої повідомила, що вдається до китайської оздоровчої гімнастики і може дозволити собі азіатські делікатеси, які інших людей лякають.

Я їм ластівчині гнізда. Ось ця хрящова структура, а ластівчина слина — дуже серйозний антиоксидант. Мій вчитель таємно привозить мені їх із Китаю. Чи вже готові, чи я сама можу зварити субстрат та з'їсти.

Реакція на такі заяви у адекватних людей має бути одна: краще б Катерина Андрєєва їла щось корисне для мозку, а не брала участь у підтримці кривавого режиму, що прийшов із війною в Україну.

Нагадаємо, Катерина Андрєєва у серпні 2014 року була включена Україною до списку санкцій за підтримку анексії Криму та війни на Донбасі. Вона – одне з облич російської пропаганди.

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Андрєєва – особа російської пропаганди

Також зараз обговорюють той факт, що Стася Ровінська закликала всіх назавжди стерти з пам'яті свою матір Сніжану Єгорову.

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