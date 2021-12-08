Найкращі пісні року: Billboard назвав найхітовіші композиції 2021

Багато музичних композицій стали справжніми хітами, а деякі здобули відразу кілька нагород. Так, нещодавно свій рейтинг найкращих виконавців презентувала платформа TikTok.
Billboard не порушує традицій і щороку представляє слухачам добірку найтрендовіших пісень року, що минає. Опинитися у рейтингу від американського журналу – мрія для багатьох артистів. Серед них можуть бути не лише американці, а й виконавці зі всіх країн світу. Цього року топ від Billboard потрапили Дуа Ліпа, Адель, Тейлор Свіфт, Олівія Родріго та інші.
Першість у чартах здобула композиція Silk Sonic – "Leave the Door Open". Варто зазначити, що це дебютний трек, який Бруно Марс та Андерсон Паака випустили у березні 2021 року. Пісня дала назву першому альбому дуету.
Слідом за музикантами йде Олівія Родріго з треком "Good 4 U". Американка вже не вперше потрапляє до чартів Billboard. Минулого року її пісня "Drivers License" дебютувала здебільшого хіт-парадом Billboard Hot 100.
Третьою у списку виявилася британська співачка Дуа Ліпа та її пісня "Levitating". Хітова композиція об'єднала кілька напрямків музики і має характерне звучання 90-х.
Найкраще пісні 2021 року за версією журналу Billboard
15. Giveon, "Heartbreak Anniversary"
14. Adele, "Easy on Me"
13. Doja Cat feat. SZA, "Kiss Me More"
- 12. Rauw Alejandro, "Todo de Ti"
- 11. Olivia Rodrigo, "Drivers License"
- 10. Pooh Shiesty feat. Lil Durk, "Back in Blood"
- 9. Billie Eilish, "Happier Than Ever"
- 8. Kali Uchis, "Telepatía"
- 7. Wizkid feat. Tems, "Essence"
- 6. SZA, "Good Days"
- 5. Taylor Swift, "All Too Well" (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From the Vault)
- 4. Lil Nas X & Jack Harlow, "Industry Baby"
- 3. Dua Lipa, "Levitating"
- 2. Olivia Rodrigo, "Good 4 U"
- 1. Silk Sonic, "Leave the Door Open"
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