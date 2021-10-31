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Найкращі зіркові образи на Геловін-2021: Брітні Спірс, Гра в кальмара, Психо та сімейка Аддамс (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
31 жовтня, 15:29
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Під час пандемії святкувати Геловін як раніше вже не вдається, та селебрітіс все одно готують страшні та жахливі (або не дуже) костюми для домашніх вечірок
Кращі костюми зірок на Геловін-2021
Кращі костюми зірок на Геловін-2021 / Фото: Колаж: Сьогодні

Spooky season, як його називають на Заході, офіційно настав і зірки традиційно вихваляються крутими костюмами до Геловіну.

Багато знаменитостей не дочекалися 31-го та показали свої образи за тиждень до свята, ми ж зібрали найцікавіші, на наш погляд вбрання, що знайшли у Instagram.

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Дивіться, в кого вбираються зірки шоу-бізнесу другий ковидний Геловін підряд. А ще обов'язково чекніть наш крутий спецматеріал з найстрашнішими фільмами на Геловін!

Джеймі Лі Кертіс

Американська акторка та зірка "Геловіну" приміряла образ з культового хорору "Психо" – Меріон Кейн, яку на екрані в 1960 році зіграла її мати – Джанет Лі.

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Хейлі Кійоко

Американська акторка Хейлі Кійоко перетворилася на 067-го з популярного серіалу "Гра в кальмара". Ідеальне влучення у персонажа, на наш погляд.

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Кріс Дженнер

Глава сімейства Кардаш'ян підійшла креативно до вибору геловінського образу цьогоріч – це Джек Скеллінгтон із мультфільму "Кошмар перед Різдвом" Тіма Бартона.

Кріс Дженнер / Фото: instagram.com/krisjenner

Гайді Клум

Королева Геловіну щорічно дивує своїми образами. Всі ми пам'ятаємо її Фіону, Джесіку Реббіт і моторошну інопланетянку... А цього року супермодель вбралася грайливою кішкою.

Гайді Клум / Фото: instagram.com/heidiklum

Джон Ледженд

Поки що геловінскький образ, який найбільш обговорюєть в Мережі, – у співака Джона Ледженда та його родини. Якщо "Гра в кальмара" вам набридла, завжди є безсмертна класика – "Сімейка Аддамс".

Тревіс Баркер та Хлої Кардаш'ян

Найпопулярніший варіант парного костюму на Геловін – Сід та Ненсі з одноіменного фільму Алекса Кокса. Тревіс Баркер і Хлої Кардаш'ян, які нещодавно обручилися, пішли протоптаною доріжкою і вбралися в панк-зірку та його подругу.

Гейлі Бібер

Модель та дружина Джастіна Бібера зізналася, що першим концертом, який вона відвідала ще підлітком, було шоу Брітні Спірс. До Геловіну Гейлі підготувала відразу декілька образів поп-принцеси.

Doja Cat

Одна з найпопулярніших зірок цього року – Doja Cat – повторила образ принцеси Кідагакаш із диснеївського мультфільму "Атлантида: Загублений світ". Доджа, як кажуть, nailed it!

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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