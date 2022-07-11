Улюблениці Путіна заткнули рота в Німеччині. Анна Нетребко не співатиме для європейців

Анна Нетребко вже давно живе у Відні та працює за кордоном. Втім, після повномасштабого вторгнення РФ в Україну кар'єра співачки пішла нанівець. Все через неоднозначну позицію. Спочатку вона мовчала, а потім вирішила "обережно" засудити війну в Україні.
Однак щось пішло не так. Оперну діву звинуватили у користі та дволикості. Через нечітку позицію Нетребко лишилась небажаною персоною як на РФ, так і в цивілізованому світі.
Улюбленицю російського президента спочатку вигнали з нью-йоркської Metropolitan Opera, а потім – із Новосибірського театру. Нині ж стало відомо, що Анну Нетребко не хочуть бачити і на сцені Німеччини.
Як повідомляє Slippe Disc, у столиці південно-західної землі Німеччини Баден-Вюртемберг – місті Штутгарт скасували великий сольний концерт російської оперної співачки. Вона мала співати 3 вересня на Палацовій площі.
Причини "скасування" Нетребко – вона підтримувала тісні зв'язки з Путіним і не одразу засудила війну.
У міністерстві фінансів Баден-Вюртемберг недвозначно заявили, що вони не потерплять, щоб Анна Нетребко виступала там, допоки в Україні триває війна, – йдеться в матеріалі видання.
Зазначається, уряд Штутгарту нібито закликав оперну артистку обірвати зв'язки з країною-агресоркою ще в березні. Однак Нетребко не поспішала і затягувала з рішенням. Через це світова спільнота зрозуміла – співачка просто намагається всидіти на двох стільцях.
Однак після антивоєнного посту Анни Нетребко в Мережі, деякі концертні зали Європи відрили перед росіянкою двері. Зокрема, в Італії.
Що відомо про позицію Нетребко
Не варто забувати, що співачка була довіреною особою Путіна на виборах. Вона отримувала з його рук нагороди і навіть фотографувалася з прапором "Новоросії" разом з одним із сепаратистських лідерів Олегом Царьовим.
У 2014 році вона передала мільйон рублів для театру в окупованому Донецьку, вручивши чек тому ж таки Царьову.
Тож те, що вона засудила війну в Україні нічого не змінює. Адже зробила вона це, щоб не втратити заробіток.
Ба більше, сама Анна Нетребко відкрито зізналась, що вона хоче всидіти на двох стільцях.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"