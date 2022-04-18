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Måneskin послали Путіна зі сцени Coachella та підтримали Україну: відео

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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18 квітня, 14:41
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Переможці "Євробачення-2021" під час свого виступу на Coachella висловилися за підтримку України
/ Фото: Getty Images

Måneskin разом із Україною! Соліст рок-гурту Даміано Давид під час виступу на музичному фестивалі Coachella у Каліфорнії висловився проти російської агресії.

Представляючи трек Gasoline, уривок з якої присвячений Україні, соліст Måneskin згадав, що поки вони виступають на концерті та зустрічаються з шанувальниками, у світі є люди, які прокидаються з думкою: "скільки снарядів було випущено містом" і не знають, чого ще чекати . Соліст рок-гурту закликав не вірити пропагандистам.

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Варто зазначити, що під час виконання пісні Gasoline вигукнув: "Free Ukraine! FUCK Putin"

Нагадаємо, західні артисти активно допомагають Україні. Міккі Руру закликав США та НАТО діяти більш рішуче та дати Україні зброю. Шон Пенн допомагає українським біженцям у Польщі.

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Девід та Вікторія Бекхем відкрили збір коштів для допомоги українським дітям . Міла Куніс та Ештон Катчер зібрали 20 млн. доларів для українців.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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