Måneskin послали Путіна зі сцени Coachella та підтримали Україну: відео

Måneskin разом із Україною! Соліст рок-гурту Даміано Давид під час виступу на музичному фестивалі Coachella у Каліфорнії висловився проти російської агресії.
Представляючи трек Gasoline, уривок з якої присвячений Україні, соліст Måneskin згадав, що поки вони виступають на концерті та зустрічаються з шанувальниками, у світі є люди, які прокидаються з думкою: "скільки снарядів було випущено містом" і не знають, чого ще чекати . Соліст рок-гурту закликав не вірити пропагандистам.
Варто зазначити, що під час виконання пісні Gasoline вигукнув: "Free Ukraine! FUCK Putin"
Далі по темі
Нагадаємо, західні артисти активно допомагають Україні. Міккі Руру закликав США та НАТО діяти більш рішуче та дати Україні зброю. Шон Пенн допомагає українським біженцям у Польщі.
Девід та Вікторія Бекхем відкрили збір коштів для допомоги українським дітям . Міла Куніс та Ештон Катчер зібрали 20 млн. доларів для українців.
Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події.