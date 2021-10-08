Måneskin "сплагіатили" самих себе: фанати порівняли їх нову пісню з популярним треком гурту

Новий трек MAMMAMIA фанам нагадав пісню I wanna be your slave, на яку Måneskin нещоавно випустили кліп на своєму офіційному YouTube-каналі.
Про схожість пісень шанувальники гурту стали писати в коментарях під анонсом треку в Instagram-акаунті Måneskin:
- "Чому ця пісня звучить так само, як I wanna be your slave? "
- "Звучить, як I wanna be your slave!"
- "Те ж саме подумала!"
- "Ти не одна, хто так думає! В такому ж дусі, а я сподівалася почути більше року, ніж попу".
Далі по темі
А тепер порівняємо пісні
Ось, як звучить MAMMAMIA:
А тепер нагадаємо хіт I wanna be your slave:
Хто такі Måneskin?
Måneskin – італійський рок-колектив, до складу якого входять чотири учасники: 22-річний соліст Даміано Давід, 21-річна басистка Вікторія де Анжеліс, 20-річний гітарист Томас Раджі і 20-річний барабанщик Ітан Торчіо.
Слово måneskin в перекладі з датскьої мови означає "місячне сяйво". Таку назву гурту запропонувала взяти басистка Вікторія, яка є наполовину італійкою, наполовину датчанкою.
Читайте ще новини на тему:
- Українці масово почали скуповувати квитки на концерт Måneskin. Ціна стартує від 1299 грн.
Голі і вологі: Måneskin повністю роздяглися для фотосесії.