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Måneskin "сплагіатили" самих себе: фанати порівняли їх нову пісню з популярним треком гурту

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"
8 жовтня, 10:34
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Переможці "Євробачення-2021" випустили перший трек після тріумфу на конкурсі. Їхня багатотисячна армія фанатів у захваті, але також чимало людей зазначили, що пісня дуже схожа на інший популярний трек гурту
Måneskin випустили нову композицію - MAMMAMIA
Måneskin випустили нову композицію - MAMMAMIA / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Новий трек MAMMAMIA фанам нагадав пісню I wanna be your slave, на яку Måneskin нещоавно випустили кліп на своєму офіційному YouTube-каналі.

Про схожість пісень шанувальники гурту стали писати в коментарях під анонсом треку в Instagram-акаунті Måneskin:

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  • "Чому ця пісня звучить так само, як I wanna be your slave? "
  • "Звучить, як I wanna be your slave!"
  • "Те ж саме подумала!"
  • "Ти не одна, хто так думає! В такому ж дусі, а я сподівалася почути більше року, ніж попу".

Скріншот: Instagram

А тепер порівняємо пісні

Ось, як звучить MAMMAMIA:

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А тепер нагадаємо хіт I wanna be your slave:

Хто такі Måneskin?

Måneskin – італійський рок-колектив, до складу якого входять чотири учасники: 22-річний соліст Даміано Давід, 21-річна басистка Вікторія де Анжеліс, 20-річний гітарист Томас Раджі і 20-річний барабанщик Ітан Торчіо.

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Слово måneskin в перекладі з датскьої мови означає "місячне сяйво". Таку назву гурту запропонувала взяти басистка Вікторія, яка є наполовину італійкою, наполовину датчанкою.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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