Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🏆 Перемога на Євробаченні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?

Eurovision 2022

Вакарчук на АЕС

Спейсі повернувся

Сміта скасовують?

Секрет Камалії

Трек Måneskin
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Måneskin привітали Kalush Orchestra з перемогою в Євробаченні, але їх дуже захейтили

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 травня, 15:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Під постом переможців "Євробачення-2021" розпочалася активна дискусія з приводу того, що цьогорічний конкурс не виявився "поза політикою"
Maneskin привітали Kalush Orchestra з перемогою у конкурсі, але потрапили під хвилю хейту
Maneskin привітали Kalush Orchestra з перемогою у конкурсі, але потрапили під хвилю хейту / Фото: Getty Images,

14 травня у Турині відбувся фінал конкурсу "Євробачення-2022" – перемогла Україна! Незважаючи на те, що багатьом європейцям припала до душі пісня Kalush Orchestra Stefania, у соцмережах досі тривають гарячі суперечки з приводу перемоги гурту у конкурсі. Багато хто впевнений, що перемога – це "добрий жест підтримки" Європи через те, що в країні продовжується війна, яку розв'язала РФ.

Європейці справді підтримали нашу країну в такий непростий час, при цьому не можна забувати, що голосували не лише глядачі, а й професійне журі, та й сам трек високо оцінили багато слухачів не лише у Європі, а й у всьому світі.

Реклама

Так, Україно! Kalush Orchestra, це більш ніж заслужена перемога! У темні часи музика завжди здатна принести світло та зблизити всіх. Спасибі! – написали Måneskin в Twitter.

Скріншот: Twitter

У коментарях своє невдоволення висловили, звичайно ж, росіяни (Росію цього року дискваліфікували), а також користувачі Мережі з інших країн світу:

  • "Я розчаровуюсь у вас, хлопці. Як ви можете підтримувати політичну перемогу?"
  • "Вибачте, але це означає, що "Євробачення" – це конкурс про політику. Україні потрібна інша допомога"
  • "Євробачення має бути конкурсом пісні, не політики"
  • "Вони перемогли через війну. Нехай вони мені вибачать, але вони не заслужили на перемогу, конкурс "Євробачення" – нечесний"
  • "Вони не заслужили перемоги, виграли через війну"
Скріншот: Twitter

Проте дуже багато коментаторів стали на захист України!

  • "Україна сьогодні виявила велику хоробрість і представляла свою країну під час грьобаної війни. Величезна повага їм!"
  • "Скільки ще людей скажуть, що це політика? Але це спів, реп і фолк. Дуже запам'ятовується біт, легкий приспів, можна підспівувати, унікальні костюми. Реально, українці знаються на створенні музики, і навіть незважаючи на ситуацію, їхня пісня була однією з найкращих до всіх подій"
  • "Гарна музика у виконанні українського гурту та солідарність усієї Європи. Я бачу, що росіяни і ті, хто їх підтримують, не цінують ні того, ні іншого. Для мене це ще одна причина підтримати Kalush Orchestra"
  • Тим, хто не згоден: чи хотіли б ви зараз опинитися на місці українців? Будь-яка підтримка цінна!"
Скріншот: Twitter

Раніше ми робили розбір нового скандалу на "Євробаченні" – чому українське журі поставило Польщі 0 балів.

Реклама

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Опитування
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Insta News
Річард Гір – з нами!
Актор продає свій Jaguar

Гроші підуть у фонди, які допомагають Україні

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти