Мадонна закликала допомогти Україні: Путін порушив усі існуючі договори про права людини

Дедалі більше західних артистів підтримують Україну. Мадонна опублікувала пост про події, за якими слідкує весь світ

/ Фото: Instagram

Україна продовжує виборювати свою свободу. Західні артисти не мовчать про вторгнення Росії. У себе в Instagram Мадонна опублікувала пост.

Безглузде, засноване на жадібності, вторгнення Росії в Україну має бути зупинено

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Мадонна закликала надати Україні гуманітарну допомогу.

Путін порушив усі існуючі договори про права людини. Путін не має права намагатись стерти існування України. Ми підтримуємо вас, президенте Зеленський! Ми молимося за вас та вашу країну. Благослови вас усіх! Давайте не відчувати себе безпорадними перед геополітичними діями такого масштабу. Є речі, які ми можемо зробити. Слава Україні! Героям слава!

Раніше Україну підтримав Арнольд Шварценеґґер. Нагадаємо, Кім Кардаш'ян заступилася за Україну та закликала нам допомогти. Зі свого боку, режисер Девід Лінч особисто звернувся до Путіна : "Ви сієте смерть та руйнування"