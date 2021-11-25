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Мадонна розізлила фанатів оголеними грудьми: Бабуля відпалює

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
25 листопада, 13:51
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Популярна співачка не соромиться відвертих фотосетів та епатажу. Цього разу зірка похизувалась кадрами, на яких вона зображена в образі фатальної спокусниці
Мадонна похизувалась новою відвертою фотосесією.
Мадонна похизувалась новою відвертою фотосесією. / Фото: instagram.com/madonna

63-річна Мадонна, яка нещодавно відтворила образ мертвої Мерілін Монро, опублікувала пікантні знімки, на яких вона позувала у сексуальному вбранні, та ще й без бюстгальтера.

Знаменитість вкотре продемонструвала свою підтягнуту фігуру та пишні груди, які буцімто випадково випали з нижньої білизни.

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"Гарячий" образ Мадонна доповнила чорними колготками в сіточку та туфлями на шпильці. Також артистка не забула про яскравий мейк та акссесуари.

Мадонна позує біля ліжка.
Мадонна позує біля ліжка. / Фото: instagram.com/madonna

Ангел спостерігає за мною, — лаконічно підписала співачка свої провокаційні кадри.

Мадонна позувала на ліжку, при цьому всіляко сексуально вигиналась. Зірка стояла рачки, кусала поручні ліжка і навіть залазила під неї – що тільки не робила, аби привернути увагу публіки.

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Мадонна приголомшила фанатів дуже відвертою фотосесією. | Фото: instagram.com/madonna
Мадонна приголомшила фанатів дуже відвертою фотосесією. / Фото: instagram.com/madonna
Мадонна приголомшила фанатів дуже відвертою фотосесією. | Фото: instagram.com/madonna
Мадонна приголомшила фанатів дуже відвертою фотосесією. / Фото: instagram.com/madonna
Мадонна приголомшила фанатів дуже відвертою фотосесією. | Фото: instagram.com/madonna
Мадонна приголомшила фанатів дуже відвертою фотосесією. / Фото: instagram.com/madonna
Мадонна приголомшила фанатів дуже відвертою фотосесією. | Фото: instagram.com/madonna
Мадонна приголомшила фанатів дуже відвертою фотосесією. / Фото: instagram.com/madonna
Мадонна приголомшила фанатів дуже відвертою фотосесією. | Фото: instagram.com/madonna
Мадонна приголомшила фанатів дуже відвертою фотосесією. / Фото: instagram.com/madonna
Мадонна приголомшила фанатів дуже відвертою фотосесією. | Фото: instagram.com/madonna
Мадонна приголомшила фанатів дуже відвертою фотосесією. / Фото: instagram.com/madonna
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Ба більше, на деяких знімках знаменитість повністю оголилася і прикрила інтимні місця білою ковдрою.

Оголена Мадонна в ліжку.
Оголена Мадонна в ліжку. / Фото: instagram.com/madonna

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Прихильники виконавиці залишилися в захваті від нових світлин кумира та "засипали" її похвальними коментарями. Втім, були і ті, які вважали, фотосесію занадто вульгарною:

  • Живу, заради останньої картинки)
  • Що ви робите?
  • Дорога, я думаю, ангел давно полетів.
  • Бабуля відпалює.
  • Перестань показувати свої сідниці, ми бачили багато цього в книзі про секс, і тоді це було сміливо. Тепер це просто безкласово.
  • Я не розумію, як їй дозволено показувати своє лайно по всьому Instagram, ніби це PornHub.
Фото: скріншот instagram/madonna

До речі, Мадонна не відстає від трендів і також робить б'юті покупки. Які саме – можете дізнатись тут.

Зазначимо, що останнім часом фолловери думають, що зовнішність Мадонни дуже змінилась. Підозрюють, що зірка все ж таки вдалась до пластичної операції та ін'єкцій краси. Втім, сама артистка не коментує подібні аргументи і продовжує показувати себе з непристойного боку.

Мадонна показала архівне фото з показу Jean-Paul Gaultier
Мадонна показала архівне фото з показу Jean-Paul Gaultier / Фото: instagram.com/madonna

Коротко про співачку

Мадонна народилася у 1958 році у штаті Мічиган. У 20 років вона переїхала до Нью-Йорка, щоб побудувати кар'єру в танцювальній трупі.

Спочатку артистка була учасницею рокгуртів, а згодом розпочала будувати сольну кар'єру. Наразі у зірки вже є 14 студійних альбомів.

Мадонна
Мадонна / Фото: Getty Images

Цікаво, що Мадонну занесли до Книги рекордів Гіннеса як комерційно найуспішнішу виконавицю в історії. За всю кар'єру співачки було продано понад 300 млн її альбомів та синглів. Також сім разів вона ставала переможницею премії "Греммі".

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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