Гучна вечірка і торт у вигляді хреста: Мадонна відгуляла 63-річчя з молодим коханцем

Як і минулого року, поп-легенда вирішила відзначити свій день народження в колі близьких друзів і рідних. Цього разу зірка влаштувала вечірку, на якій було багато морозива

Мадонна відствяткувала своє 63-річчя в колі молодого коханого і сім'ї / Фото: instagram.com/madonna

На своїй сторінці в Instagram Мадонна поділилася декількома знімками зі святкування дня народження. У кадр потрапили її діти і 27-річний коханий – Ахламалік Вільямс.

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Для свята артистка одягла сукню-сорочку від Versace, доповнивши образ прикрасами на шиї, кільцями і браслетами. Мадонна також окремо опублікувала фото своїх біологічних дітей – доньки Лурдес і сина Рокко.

Мадонна з дочкою Лурдес і сином Рокко / Фото: instagram.com/madonna

Судячи з фото святкового столу, на вечірку Мадонна покликала не менше трьох десятків людей. До слова, багато деталей інтер'єру та декору були стилізовані під релігійну тематику – хрести і образи святих, що не дивно, адже Мадонна часто використовує різні духовні символи в своїх виступах.

Скріншот: Instagram

Ну і головною фішкою вечора став величезний торт у вигляді золотого хреста. До слова, деякі шанувальники засудили артистку за вибір подібної форми ласощів.

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Торт Мадонни / Фото: instagram.com/madonna

Того вечора гості також ласували морозивом – відповідним відео артистка поділилася з шанувальниками.

Шанувальники привітали артистку в коментарях:

Ось це вечірка, круто, з днем народження!

Хочу до тебе на вечірку, Мадонно!

З днем народження, легендо!

Нагадаємо, 20-річний син Мадонни вперше знявся для глянцю.

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Дивіться відео про знайомство Мадонни з батьками її молодого бойфренда: