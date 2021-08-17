Гучна вечірка і торт у вигляді хреста: Мадонна відгуляла 63-річчя з молодим коханцем

На своїй сторінці в Instagram Мадонна поділилася декількома знімками зі святкування дня народження. У кадр потрапили її діти і 27-річний коханий – Ахламалік Вільямс.
Для свята артистка одягла сукню-сорочку від Versace, доповнивши образ прикрасами на шиї, кільцями і браслетами. Мадонна також окремо опублікувала фото своїх біологічних дітей – доньки Лурдес і сина Рокко.
Судячи з фото святкового столу, на вечірку Мадонна покликала не менше трьох десятків людей. До слова, багато деталей інтер'єру та декору були стилізовані під релігійну тематику – хрести і образи святих, що не дивно, адже Мадонна часто використовує різні духовні символи в своїх виступах.
Ну і головною фішкою вечора став величезний торт у вигляді золотого хреста. До слова, деякі шанувальники засудили артистку за вибір подібної форми ласощів.
Того вечора гості також ласували морозивом – відповідним відео артистка поділилася з шанувальниками.
Шанувальники привітали артистку в коментарях:
- Ось це вечірка, круто, з днем народження!
- Хочу до тебе на вечірку, Мадонно!
- З днем народження, легендо!
Нагадаємо, 20-річний син Мадонни вперше знявся для глянцю.
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