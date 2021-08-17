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Гучна вечірка і торт у вигляді хреста: Мадонна відгуляла 63-річчя з молодим коханцем

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
17 серпня, 17:14
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Як і минулого року, поп-легенда вирішила відзначити свій день народження в колі близьких друзів і рідних. Цього разу зірка влаштувала вечірку, на якій було багато морозива
Мадонна відствяткувала своє 63-річчя в колі молодого коханого і сім'ї
Мадонна відствяткувала своє 63-річчя в колі молодого коханого і сім'ї / Фото: instagram.com/madonna

На своїй сторінці в Instagram Мадонна поділилася декількома знімками зі святкування дня народження. У кадр потрапили її діти і 27-річний коханий – Ахламалік Вільямс.

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Для свята артистка одягла сукню-сорочку від Versace, доповнивши образ прикрасами на шиї, кільцями і браслетами. Мадонна також окремо опублікувала фото своїх біологічних дітей – доньки Лурдес і сина Рокко.

Мадонна з дочкою Лурдес і сином Рокко
Мадонна з дочкою Лурдес і сином Рокко / Фото: instagram.com/madonna

Судячи з фото святкового столу, на вечірку Мадонна покликала не менше трьох десятків людей. До слова, багато деталей інтер'єру та декору були стилізовані під релігійну тематику – хрести і образи святих, що не дивно, адже Мадонна часто використовує різні духовні символи в своїх виступах.

Скріншот: Instagram

Ну і головною фішкою вечора став величезний торт у вигляді золотого хреста. До слова, деякі шанувальники засудили артистку за вибір подібної форми ласощів.

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Торт Мадонни
Торт Мадонни / Фото: instagram.com/madonna

Того вечора гості також ласували морозивом – відповідним відео артистка поділилася з шанувальниками.

Шанувальники привітали артистку в коментарях:

  • Ось це вечірка, круто, з днем народження!
  • Хочу до тебе на вечірку, Мадонно!
  • З днем народження, легендо!

Нагадаємо, 20-річний син Мадонни вперше знявся для глянцю.

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Дивіться відео про знайомство Мадонни з батьками її молодого бойфренда:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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