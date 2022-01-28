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Мадонна знову показала голі сідниці: поп-діва в мереживних колготках залізла на капот.

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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28 січня, 22:22
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Епатажна Мадонна знову вирішила підбадьорити шанувальників відвертою фотосесією у мереживних колготках – цього разу виконавиця розляглася на капоті авто
Мадонна снова позировала в одних колготках
Мадонна снова позировала в одних колготках / Фото: instagram.com/madonna

Співачка Мадонна, яка нещодавно показала фото свого сина від режисера Гая Річі , знову продемонструвала публіці свої сідниці

Гарячими фотографіями поп-діва поділилася у своєму Instagram -акаунті.

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Проблеми з автомобілем, коротко і іронічно підписала фото зірка.

Фото – instagram.com/madonna

Виконавниці обрала дуже епатажний образ для фотосесії. На Мадонні був розшитий золотими аксесуарами плащ, а також колготки в сітку, крізь які фанати побачили спідню білизну зірки.

Фото – instagram.com/madonna

У свої 63 роки виконавиця зовсім не соромиться демонструвати свою сексуальність і не зраджує своїх відкритих образів.

Фото – instagram.com/madonna

Американська співачка не звертає жодної уваги на хейтерів у коментарях та показує, що навіть у її віці можна бути ще дуже гарячою.

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Фото – instagram.com/madonna

До речі, це не перша така пікантна фотосесія знаменитості. Буквально кілька місяців тому 63-річна співачка виставила до Мережі відверті фото на ліжку , на них Мадонна засвітила груди

Після цього керівництво Instagram видалило публікацію через зайву відвертість , Що не на жарт розлютило зірку.

Схоже, цього разу політика соцмережі не зупиняє Мадонну. І вона готова показувати свої принади публіці, незважаючи ні на що.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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