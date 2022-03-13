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Макаревич довів росіянам, що Путін бреше про війну в Україні

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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13 березня, 08:45
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Лідер російського гурту "Машина времени" без надії сподівається, що громадяни РФ нарешті прозріють
Андрій Макаревич змусив задуматись росіян.
Андрій Макаревич змусив задуматись росіян. / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Вже 18-й день російські окупанти руйнують міста та села в Україні та вбивають мирних людей, в тому числі невинних дітей. Весь світ засуджує винуватця кровопролиття і закликає цього тирана зупинити. Втім, у самій Росії є чимало людей, які сліпо підтримують путінський режим, незважаючи на жорсткий тиск усередині РФ через цю війну.

Тож російський рок-музикант Андрій Макаревич вирішив вкотре звернутись до тих несвідомих громадян РФ із риторичним запитанням, яким дав зрозуміти, що Путін справжній брехун та диктатор.

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Одне тільки запитання: якщо Росія все робить правильно, чому її мешканцям затикають вуха, очі та рот? – написав артист у Telegram-каналі.

Після того, як РФ розв'язала війну проти України, її економічне та соціальне життя зазнало краху. Зокрема, в країні-агресорі різко посилили тиск на інтернет. Заблокували незалежні ЗМІ, закрили доступ до низки соцмереж, ухвалили закон про позбавлення волі до 15 років за поширення нібито фейків про російську армію, заборонили війну називати війною та інше. Населення РФ максимально обмежують у всьому. Але не всі це усвідомлюють.

Раніше Андрій Макаревич спантеличив росіян, які "поклоняються" Путіну. А от репер Face звинуватив уіх росіян у війні в Україні та виїхав з самої РФ.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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