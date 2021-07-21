Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Українки без фотошопу

Джей Ло злилася

Макаревич про росіян

Рекорд у монархів

Що з МакSим

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Зарубіжні

Макс Галкін зняв унікальне явище над їхнім з Аллою Пугачовою замком: відео

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
21 липня, 18:28
Копіювати лінк
Чоловік Алли Пугачової продовжує показувати шанувальникам свої будні у замку. Цього разу під час прогулянки по території телеведучий застав дивовижної краси природне явище
Над замком Макса Галкіна і Алли Пугачової з'явилося гало
Над замком Макса Галкіна і Алли Пугачової з'явилося гало / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шоумен Максим Галкін, який раніше хвацько підстрибнув на яхті в море і "завис" у повітрі, показав шанувальникам незвичайне явище, яке побачив у небі. Візуально нагадує кругову веселку, світіння з'явилося навколо сонця. Галкін пояснив, що це атмосферне оптичне явище називається "гало".

До речі, останнім часом все більш популярним стає фільмування без фільтрів і фото без ретуші. Це демонструють і зірки, коли показують своє повсякденне життя таким, яким воно є у всіх деталях. Усе це перетворилося в глобальний тренд, який доводить, що натуральність – це красиво. Як приклад, ці чудові українки, які позували на дивовижних знімках без макіяжу.

Коротким відео чоловік Алли Пугачової поділився в Instagram. Зазвичай таке світлове явище з'являється лише взимку, тому його поява влітку унікальна.

У коментарях прихильники пожартували щодо потішного звучання прізвища Максима і природного явища: "Гало над Галкіним"

Скріншот Instagram

Нагадаємо, що Максим Галкін живе зі своєю дружиною, Аллою Борисівною, і їхніми дітьми в селі Грязь, яке знаходиться під Москвою. Будівництво замку почалося у 2011 році та через сім років зіркова сім'я вже переїхала в нього жити.

Дивіться в сюжеті, чому Пугачова вчить свого сина:

Раніше Максим Галкін помив 150-річну стелю в замку – Алла Пугачова оцінила.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Більше новин
75-річна Шер на прогулянці в Італії
Всі обговорюють
7-річного сина Стаса П'єхи по-звірячому побили
Бути в курсі
Цитата дня

На ювілеї у батька я всім офіційно сказала, що не хочу дітей. Це все було гідно прийнято моїми батьками. Хоч вони вже і в поважному віці, але з сучасним типом мислення. Через тиждень я отримала тест з двома смужками.

Ната Жижченко солістка ONUKA
Як ONUKA пояснила своє рішення
"Секс та місто" повернеться на екрани
Все, що відомо про сиквел на сьогодні
Цікаво
Сольник зірки
MONATIK
31 липня/20:00
5 концертів липня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти