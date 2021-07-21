Макс Галкін зняв унікальне явище над їхнім з Аллою Пугачовою замком: відео

Чоловік Алли Пугачової продовжує показувати шанувальникам свої будні у замку. Цього разу під час прогулянки по території телеведучий застав дивовижної краси природне явище

Над замком Макса Галкіна і Алли Пугачової з'явилося гало / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шоумен Максим Галкін, який раніше хвацько підстрибнув на яхті в море і "завис" у повітрі, показав шанувальникам незвичайне явище, яке побачив у небі. Візуально нагадує кругову веселку, світіння з'явилося навколо сонця. Галкін пояснив, що це атмосферне оптичне явище називається "гало".

До речі, останнім часом все більш популярним стає фільмування без фільтрів і фото без ретуші. Це демонструють і зірки, коли показують своє повсякденне життя таким, яким воно є у всіх деталях. Усе це перетворилося в глобальний тренд, який доводить, що натуральність – це красиво. Як приклад, ці чудові українки, які позували на дивовижних знімках без макіяжу.

Коротким відео чоловік Алли Пугачової поділився в Instagram. Зазвичай таке світлове явище з'являється лише взимку, тому його поява влітку унікальна.

У коментарях прихильники пожартували щодо потішного звучання прізвища Максима і природного явища: "Гало над Галкіним"

Скріншот Instagram

Нагадаємо, що Максим Галкін живе зі своєю дружиною, Аллою Борисівною, і їхніми дітьми в селі Грязь, яке знаходиться під Москвою. Будівництво замку почалося у 2011 році та через сім років зіркова сім'я вже переїхала в нього жити.

Дивіться в сюжеті, чому Пугачова вчить свого сина:

Раніше Максим Галкін помив 150-річну стелю в замку – Алла Пугачова оцінила.