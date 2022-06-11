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Максим Галкін із оголеним торсом показав, як відпочиває в Ізраїлі (фото)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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11 червня, 08:00
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У перервах між концертами Максим Галкін проводить час на відпочинку разом зі своєю дружиною Аллою Пугачовою та двома дітьми
Максим Галкін показав, як проводить час в Ізраїлі
Максим Галкін показав, як проводить час в Ізраїлі / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Після початку війни в Україні російський артист залишив РФ та влаштувався в Ізраїлі. Там у Максима Галкіна щільні графіки та багато концертом, на одному з яких він жорстко висміяв кремлівських пропагандистів Скабеєву та Соловйова.

І поки російські ЗМІ шукають приводів вкотре звинуватити гумориста у зраді через його слова на підтримку України, Галкін знаходить вільний час на те, щоб відпочити з дружиною Аллою Пугачовою та двома дітьми на ізраїльських пляжах. В своєму Instagram артист поділився фото із оголеним торсом на березі моря.

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Максим Галкін відпочиває в Ізраїлі
Максим Галкін відпочиває в Ізраїлі / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Кубиків ще немає, кульки намітилися, – пожартував під пляжною фотографією Галкін.

Схоже, що в Ізраїлі Галкін та Пугачова почуваються чудово. Раніше в Мережі почало припускати, що зіркове подружжя більше не повернуться до Росії, але сама примадонна спростувала цю інформацію і заявила, що планує повернення восени. Але судячи з концертного графіку Галкіна та його провокаційних висловлювань, від'їзд може відкластися.

Нагадаємо, що нещодавно Алла Пугачова вперше публічно підтримала бік чоловіка та поставила на місце рашистів, які напали на Максима Галкіна через його позицію.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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