Максим Галкін публічно висміяв російських пропагандистів Скабєєву та Соловйова (відео)

Максим Галкін, який виїхав з Росії, активно дає концерти в Ізраїлі. На одному з них гуморист висміяв кремлівських пропагандистів

Максим Галкін висміяв Скабєєву і Соловйова / Фото: Скріншот із відео

Гуморист Максим Галкін – один з тих, хто не боїться висловлювати свою думку про російську владу та активно виступає проти війни в Україні. Вже понад три місяці комік з Аллою Пугачовою та дітьми перебувають в Ізраїлі, де Галкін дає концерти.

На одному зі своїх виступів артист жорстко висміяв російських пропагандистів та кремлівську владу. Відеофрагментом з концерту поділився Telegram-канал "НеМалахов".

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Я говорю "Ні війні" – вони називають мене зрадником. Вони кажуть: "Ми робимо цю спецоперацію, щоб відсунути НАТО від кордонів з Росією". Для чого? Це нормально? – Подобається, не подобається – НАТО розширюється, – сказав зі сцени Галкін.

Гуморист зазначив, що у страху путінська пропаганда незабаром почне нападати не лише на Україну, а й на інші сусідні країни.

Швеція теж збирається в Альянс. Я вже бачу цей антискандинавський настрій. Я вже бачу, як Скабєєва спалює альбом АВВА. Я вам точно говорю, що не за горами! Шведську стінку перейменують на "лазалку", сауну – на "сухопарку", шведський стіл – на "обжиралівку". Ну і, звичайно ж, заборонять казки Сельми Лагерлеф і Астрід Ліндгрен. Я вже бачу Соловйова, він стоїть і репетує: "КАРЛСОН!" – Висміяв рашистів Галкін.

Раніше в Мережі почали припускати, що зіркове подружжя більше не повернеться до Росії. Ходили чутки, що вони продають свій розкішний замок, а також зайнялися оформленням громадянства Ізраїлю.

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Сама ж Примадонна заявила, що ближче до закінчення літнього сезону планує приїхати на батьківщину. Але чи це дійсно так – невідомо.